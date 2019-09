Michelle Hunziker ha pubblicato un post su Instagram dedicato a sua figlia, Aurora Ramazzotti, e al suo fidanzato Goffredo Cerza che oggi compiono 2 anni di fidanzamento. Mamma Michelle non ha potuto fare a meno di rivolgere a sua figlia e al suo fidanzato parole piene d’affetto, non facendo mistero di quanto si sia legata al giovane che ha conquistato il cuore di Aurora.

Michelle Hunziker mamma (e suocera) affettuosissima

Michelle Hunziker ha postato una foto in cui è ben evidente la grande complicità che c’è tra la figlia Aurora e il suo fidanzato Goffredo. Sotto la foto dei due fidanzati sorridenti c’è la dedica affettuosa di mamma Michelle che nell’incipit, dopo aver specificato che oggi compiono il loro secondo anniversario, fa una premessa: “Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli… un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di “bestia” e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco!!

D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte“.

Poi, però, non può fare a meno di condividere la bellissima sensazione che prova guardando sua figlia accanto al suo fidanzato e spiega con queste parole la decisione di pubblicare la foto: “Ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità.

Sono troppo teneri insieme…“.

Michelle Hunziker e i pensieri (nascosti) su Aurora e Goffredo

Michelle Hunziker avrebbe tanti pensieri in mente sul futuro di sua figlia e del suo fidanzato, ma non ne fa assolutamente parola. Quello che scrive sembra lasciare intendere cosa immagina: “Non vi nascondo che ogni tanto faccio dperò ei pensieri per i quali Auri mi direbbe: ‘ma mamma piantalaaaaaaaaa…. non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!’ Io piango solo a pensarlo invece… ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!!!

“.

Michelle Hunziker, che conosce bene sua figlia, sa che Aurora non sarà proprio contenta di questo post e potrebbe anche chiederle di cancellarlo. Una cosa che non accadrà, come spiega la conduttrice, dopo aver rivolto grandi complimenti al fidanzato di sua figlia e ai suoi genitori: “Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, Francesca e Fabio, per come hanno educato questo ragazzo! Dopo questo post @threalauroragram mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò!“.