“Dopo la tempesta arriva sempre il sole“, parola di Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un Altro sta vivendo un periodo particolarmente florido attorniata dall’amore di suo figlio, il piccolo Michelino fresco di battesimo “live”, e dall’amore del suo nuovo compagno Moreno Merlo, l’ex tentatore di Temptation Island. Tuttavia, parlando a Spy, la showgirl rivela di avere un pensiero più cupo che riguarda le condizioni di salute della madre adottiva.

Paola Caruso ritrova la felicità

Paola Caruso è una donna rinata. Dalla rottura con l’ex Francesco Caserta, motivo di molte sue lacrime di fronte a Barbara d’Urso, per l’ex Bonas è arrivata l’ascesa.

Grazie a Barbara d’Urso qualche mese fa è riuscita a ritrovare miracolosamente la sua madre biologica, una gioia che ha potuto condividere con suo figlio, il piccolo Michelino che ora, oltretutto, ha anche un’altra figura al fianco pronta ad accudirlo, il compagno della Caruso, Moreno Merlo. Insomma, un’escalation di felicità culminata qualche giorno fa con il battesimo in diretta del figlio, avvenuto sotto le fiere telecamere di Barbara d’Urso, madrina elettiva del piccolo.

Il pensiero per la madre adottiva

Tuttavia c’è un pensiero che imbrunisce il volto della showgirl. La Nostra Tv riporta quanto la Caruso ha rilasciato a Spy in esclusiva circa le condizioni di salute della madre adottiva, la donna che l’ha cresciuta.

Purtroppo non è dato sapere troppo sulla sofferenza che affligge la madre e la stessa Caruso non si dilunga a riguardo ma informa di essere in pensiero per lei: “La malattia la sta aggredendo ogni giorno di più. Questa situazione mi sta facendo soffrire tanto“. Fortunatamente però, la Caruso non è più sola ad affrontare la vita e del compagno Moreno traccia un profilo amorevole: “È molto maturo, mi capisce e mi dà serenità. Ha saputo starmi vicina nonostante il mio carattere e le mie fragilità“.