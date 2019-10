Questa sera verranno “sguinzagliate” per le vie di nuovo le iene. Il programma però, come si poteva anche immaginare, non sarebbe mai potuto partire senza un tributo nel nome della Iena per eccellenza, Nadia Toffa. Scomparsa ad agosto dopo mesi di lotta contro il cancro, la Toffa amata tanto dal pubblico quanto dai colleghi, verrà ricordata a dovere e proprio in suo onore torneranno in scena 100 iene, 100 persone che nel corso di questi lunghi anni di trasmissione hanno offerto il loro contributo. Al timone ci saranno due amici stretti della Toffa, la Marcuzzi e Savino e proprio la conduttrice ha voluto in queste ore ricordare ancora la iena scomparsa su Instagram.

L’ultimo video di Nadia Toffa

Sarà una puntata nel suo nome, quello di Nadia. Un tributo alle sue inchieste, all’amore e alla tenacia con la quale ha portato avanti il suo lavoro, le sue battaglie che tuttora vivono e rivivono nelle persone che possono purtroppo solamente ricordarla. Da Bisio a Cattelan, da Volo alla Littizzetto: ci saranno tutti questa sera a Le Iene e solamente per lei che quella redazione l’ha trasformata in casa, in famiglia. Ricomincerà proprio così la prima puntata de Le Iene, con la voce e la risata di Nadia Toffa: un suo ultimo video, sinora inedito e che riguarda il suo ultimo lavoro che aveva voluto realizzare proprio insieme alla sua fidata redazione.

L’omaggio di Alessia Marcuzzi

A poche ore di distanza dalla puntata, Alessia Marcuzzi che si troverà al timone del programma, ha deciso di pubblicare un video di Nadia, lo stesso video con il quale Le Iene vollero darle l’ultimo saluto. “Bella che sei“, scrive la Marcuzzi in didascalia.