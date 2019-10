Un annuncio importante per il Grande Fratello Vip, atteso reality show quest’anno condotto da Alfonso Signorini, direttore di Chi. La rete ha infatti deciso di rimandare la messa in onda al 2020, come annunciato in una nota. C’è grande attesa per questa edizione, la quarta e prima senza Ilary Blasi al timone.

Il Grande Fratello Vip parte nel 2020

È Mediaset ad annunciare la decisione con una nota: “Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di ‘Grande Fratello Vip’ a inizio 2020“.

Una scelta che fa interrogare su cosa accadrà al resto della programmazione Mediaset. L’Isola dei Famosi dovrebbe cominciare a fine gennaio, nonostante le voci riguardanti lo stop al reality dopo l’ultima disastrosa edizione. Continuerà ad esserci alla conduzione dello show ambientato in Honduras Alessia Marcuzzi, che potrebbe quindi sovrapporsi al GF Vip. Dalla messa in onda dei due programmi dipenderà anche quella del Grande Fratello edizione “Nip”? Barbara d’Urso dovrebbe tornare alla guida della Casa ad aprile, ma a questo punto si attendono chiarimenti da parte di Mediaset.

Sul GF Vip è gara di indiscrezioni

Mentre si attendono ulteriori dettagli sulla data di messa in onda del reality show sui vip, molte sono le voci che già circolano.

Alcune sono state chiarite dallo stesso conduttore Alfonso Signorini che ha annunciato non ci saranno figli e parenti di… Basta a persone famose per parentele dunque, e spazio ad un ribaltone del cast.

Signorini punterebbe a nomi di Uomini e Donne, ma anche a personaggi che hanno partecipato ad altri reality come Paola Di Benedetto, ed ex volti Rai come Adriana Volpe e Michele Cucuzza. A prendere il posto dello stesso giornalista come opinionista potrebbe esserci invece Wanda Nara, agente sportiva e moglie del calciatore Icardi e provocante star di Instagram.