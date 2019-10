Le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2020 iniziano a girare. Qualche giorno fa era stato svelato uno dei desideri, che riguarda gli ospiti, del nuovo presentatore Amadeus. Adesso, invece, stanno circolando i nomi dei probabili concorrenti in gara.

Il grande desiderio di Amadeus

Giusto qualche giorno fa, in rete circolava la voce, messa in giro da Spy Magazine, del desiderio nascosto del nuovo presentatore di Sanremo 2020. Si vocifera che Amadeus abbia chiesto alla Rai, un’ospite internazionale da portare sul palco dell’Ariston. Si tratterebbe dell’amatissima Lady Gaga. Non si sa se l’idea sia già stata scartata o se si stia cercando di trovare un accordo.

Di sicuro è ancora presto per scoprirlo con certezza.

I concorrenti papabili del Festival di Sanremo 2020

Non solo sugli ospiti, le indiscrezioni corrono veloci anche sui probabili concorrenti in gara a Sanremo 2020. Della possibile partecipazione di Elodie e di Bianca Atzei si era già parlato a inizio ottobre. Come anche di quella di Al Bano e Romina Power, che potrebbero tornare insieme a cantare sul palco dell’Ariston dove tutto è cominciato. Sul nuovo numero del settimanale Spy Magazine si vanno ad aggiungere altri nomi, oltre a questi che comunque sono menzionati: “Un posticino all’Ariston potrebbero averlo: Elodie, talento esploso ad Amici, Bianca Atzei, ex compagna di Max Biaggi, e Levante.

In pole position ci sono anche le rivelazioni di X Factor, Noemi e Chiara Galiazzo“.

E ancora: “Altro nome di ritorno al Festival è Syria. Mentre potrebbero approdare in duetto Silvia Mezzanotte e Dionne Warwick, scartate l’anno scorso“. Inoltre: “Tra gli uomini ha presentato al sua candidatura un ex Pooh e si parla di Riccardo Fogli. Mentre un posto al sole pronto è assicurato per Enrico Ruggeri e il rapper Fred De Palma“. Come già detto: “Tornerà anche il leone che non smette mai di ruggire, Al Bano Carrisi“.

Poi, direttamente da Amici: “Potrebbe tornare anche il giudice di Amici, Alex Britti. A proposito di Amici potrebbe arrivare anche il vincitore Alberto Urso“. Il tenore, infatti, sembrerebbe essere un altro dei desideri del presentatore. Infine, l’ultimo nome svelato da Spy è quello di Elettra Lamborghini.

I big scelti dal presentatore della kermesse

Amadeus nei giorni scorsi ha fatto sapere che sarà lui stesso a scegliere i Big che gareggeranno alla prossima edizione di Sanremo. Inoltre, è stata comunicata anche la data in cui questi saranno presentati, ovvero il 6 gennaio, in occasione della puntata speciale di Soliti Ignoti – Il ritorno, abbinata alla Lotteria Italia e condotta proprio da Amadeus.

Immagine in evidenza: Amadeus. Fonte: Giovanna Civitillo & Amadeus/Instagram