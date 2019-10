I dati Auditel relativi alla domenica sera si può dire che abbiano “smesso di sorprendere” già da qualche settimana. La sfida agli ascolti, punto in più punto in meno, vede sempre gli stessi partecipanti aggiudicarsi sempre lo stesso posto sul podio. Una lenta battaglia giocata di settimana in settimana che ancora non ha visto colpi di scena ma che già dalla prossima domenica, inevitabilmente, cambierà.

Rai1 in cima con la Tataranni

Imma Tataranni, Barbara d’Urso, Fazio, Giletti: continua la sfida all’Auditel della domenica sera ma il podio rimane sempre invariato. C’è chi tuttavia nel proprio piccolo continua a crescere a scapito di chi invece qualche piccolo punto lo perde ma si parla di decimi e non di vere e proprie battute d’arresto così come non risultano esserci stati veri e propri stravolgimenti.

Al primo posto, proprio per questo, troviamo ancora Imma Tataranni Sostituto Procuratore: la “Montalbano rosa” che va in onda tutte le domeniche sere su Rai1 ha collezionato il 22,9% di share, una ripresa rispetto allo scorso 19,5%, il piccolissimo calo della scorsa settimana.

Crescono d’Urso, Fazio e Giletti

Bene anche Fazio che continua a crescere come Barbara d’Urso, a piccoli passi. Che Tempo che Fa è arrivato questa domenica al 7,6% di share con crescita rispetto alla precedente e con 1.799.000 spettatori.

Meglio rispetto alle precedenti settimane anche Massimo Giletti che risale un po’ arrivando al 5,9% di share rispetto al precedente 5,5%. Nemmeno la reginetta indiscussa degli ascolti va male: Barbara d’Urso, con fatica e sforzi riesce a trascinare in avanti il suo Live-Non è la d’Urso. Il programma cresce ancora arrivando questa settimana al 13,9% di share, ottimo risultato per Carmelita che per risalire la vetta degli ascolti sta stravolgendo il suo show. C’è da dire però che questa era l’ultima domenica della d’Urso: la prossima settimana infatti, Live-Non è la d’Urso si sposterà al lunedì sera, una serata meno impegnativa dal punto di vista della concorrenza prendendo dunque il posto di Temptation Island Vip che questa sera chiuderà il ciclo con le ultime coppie rimaste in gara.