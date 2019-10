Nuovo battibecco tra Matteo Salvini e Chef Rubio via social. Lo chef ha accusato il senatore e leader leghista di aver “improvvisato” il malore, per cui è stato portato in ospedale, dopo la figura a suo dire poco ammirevole nel dibattito televisivo con Matteo Renzi a Porta a Porta. Salvini ha fatto subito arrivare la sua risposta su Twitter, dove gli avversari si misurano a forza di like e di repliche di 280 caratteri.

Chef Rubio: dubbi sul malore di Matteo Salvini

È Chef Rubio ad esprimere perplessità sulla colica che ha colto il leader della Lega. “Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc.

Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo“, scrive su Twitter lo chef televisivo.

Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc. Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo🇮🇹 — Chef Rubio (@rubio_chef) October 16, 2019

Salvini ha subito replicato con parole piccate alle insinuazioni di Rubio: “Ma questo signore che problemi ha??? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida…“. Dopo questa lapidaria risposta è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che con la solita ironia ha risposto a Salvini, in riferimento a Rubio: “È l’unico che riesce ad avere torto perfino con te“.

Chef Rubio e Salvini: non è la prima volta

L’ultima querelle tra Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, e Matteo Salvini risale alla discussione intorno alla puntata di Massimo Giletti di Non è l’Arena su La7. Il ministro ha ripreso l’apertura del conduttore su un post di Chef Rubio sui due carabinieri uccisi a Trieste commentando: “Massimo Giletti asfalta Chef Rubio“.

Il personaggio televisivo non le ha mandate a dire e la replica è stata gelida. I due sono veri e propri antagonisti virtuali e sui social si commentano tra l’approvazione dei rispettivi follower.

Un’antipatia, per andarci leggeri, che probabilmente continuerà a sfornare botta e risposta al vetriolo.