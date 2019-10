Prende forma giorno dopo giorno il Festival di Sanremo di Amadeus. Il conduttore non ha intenzione di sedersi sugli allori e di fronte all’immensa responsabilità e alla fortunata eredità di cui gode il festival della canzone italiana e proprio per questo, nulla è da dare per scontato. Non si può parlare di ritorni né di conferme, il Festival di Sanremo ha il sapore dello stravolgimento.

Festival di Sanremo: la verità sul destino di Belén

Rivoluzione, unicità e buona musica italiana: sembrano essere questi gli ingredienti principali del venturo Festival di Sanremo, scelti personalmente da Amadeus che sta allestendo lo spettacolo nei minimi dettagli.

Nel mentre, al pubblico, non rimane che allietarsi di fronte ad uno stillicidio di informazioni succulente che riguardano a vario titolo grandi nomi del panorama nazionale e non che potrebbero e che non potranno affatto apparire sul palco dell’Ariston.

La decisione di Amadeus

Partendo da chi quasi sicuramente non varcherà la soglia dell’Ariston, sembra sia possibile fare il nome di una donna al principio quotata, Belén Rodriguez. Sembra che l’argentina non sia tra le “prescelte” di Amadeus che per il suo Festival vuole grandi novità e non grandi ritorni. Nessun Festival ter per la showgirl ora impegnata sul piccolo schermo al timone di Tu Si Que Vales, il cavallo di battaglia di Mediaset che sta riscuotendo enorme successo il sabato sera.

Continuando a parlare di donne, affiora poi anche il nome di Antonella Clerici che potrebbe apparire in una delle serata come co-conduttrice di Amadeus: il direttore artistico pare infatti voler rinnovare la propria spalla di serata in serata.

Tutti gli uomini di Amadeus e una novità sul Dopo Festival

Parlando di uomini invece, bisogna ricollegarsi a chi invece ci sarà su quel palco a febbraio quasi con assoluta certezza: dopo il nome ormai consacrato di Fiorello, che potrebbe aprire le danze, e quello di Jovanotti, sembra farsi spazio anche un altro nome importante, quello di Roberto Benigni.

Permane la suspance attorno agli ospiti internazionali: di nomi ne sono stati fatti tanti, da quello di Lady Gaga a quello di Madonna, ma per ora risultano essere solamente illazioni. In ultimo, ma non per importanza, arriva un piccolo cambiamento che riguarda solo ed esclusivamente il Dopo Festival: nessuno spazio in televisione per lo show dopo puntata, ma solamente una fascia streaming.