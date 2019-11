Mediaset sta già scaldando i motori per la 23esima edizione di C’è posta per te. Tra attesa e prime indiscrezioni, il popolare show di Maria De Filippi andrà in onda, come di consueto, ogni sabato sera su Canale 5 a partire dall’11 gennaio. Ma anche la diretta rete rivale Rai 1 non resta con le mani in mano, e si prepara a sfidare la De Filippi puntando su un inedito tris di cantanti. Saranno Fiorella Mannoia, Gino Paoli e Ornella Vanoni a intrattenere il pubblico della Rai il sabato sera tra febbraio e marzo.

Gli appuntamenti musicali su Rai 1

A partire da febbraio, la musica sarà di casa su Rai 1.

Ad annunciare la novità nei palinsesti è TvBlog. Dopo il Festival di Sanremo, che nel 2020 si svolgerà dal 4 all’8 febbraio, sulla rete ammiraglia della Rai proseguiranno gli appuntamenti musicali. A scendere in campo per prima nella sfida del sabato a C’è posta per te sarà Fiorella Mannoia. La cantante condurrà uno show in quattro puntate, con la probabile regia di Roberto Cenci e sulla scia del suo one-woman show “Un, due, tre… Fiorella!” del 2017. I due sabati successivi vedranno protagonisti due icone della musica leggera nostrana, Gino Paoli e Ornella Vanoni.

Il primo appuntamento sarà dedicato alla straordinaria carriera del cantautore 85enne, che recentemente ha dovuto annullare un concerto per motivi di salute. Il sabato successivo sarà invece il turno di Ornella Vanoni, vera diva della musica italiana.

La sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci

I fedeli spettatori di C’è posta per te con la passione per la musica saranno messi di fronte a una dura scelta nei sabati sera dell’inverno 2020. Ci sarà invece un periodo di tregua nella sfida tra due le due regine della tv italiana Maria De Filippi e Milly Carlucci.

Il celebre show della busta chiusa non si scontrerà infatti con Ballando con le stelle, che avrà inizio solo a fine marzo 2020 in coda alle serate musicali della Rai. Come già accaduto l’anno scorso Milly Carlucci però probabilmente contenderà gli spettatori al talent show Amici. La sfida De Filippi-Carlucci, definita dalla stessa Maria “una lotta divertente”, è solo rimandata.