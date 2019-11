Voci di un litigio per due donne molto importanti per Eros Ramazzotti. La figlia Aurora avrebbe litigato con l’ex moglie Marica Pellegrinelli. Il motivo sarebbe l’uscita allo scoperto della Pellegrinelli con il nuovo compagno.

C’eravamo tanto amate

La fine del rapporto tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli aveva scosso il mondo del gossip. Dopo oltre 10 anni di rapporto e figli insieme, il cantante e la top model avevano comunicato la fine del loro matrimonio. Tuttavia, i due si sono sempre detti in buoni rapporti soprattutto per amore dei figli.

Proprio con Aurora Ramazzotti, figlia avuta dal matrimonio con Michelle Hunziker, i rapporti sono sempre stati molto buoni.

La figlia aveva difeso Marica Pellegrinelli dagli insulti ricevuti, senza mai farle mancare affetto e sostegno. “È la madre dei miei fratelli” aveva dichiarato, una prova di vicinanza che andava oltre il matrimonio col padre. Tuttavia, pare che le cose siano cambiate.

Il distacco tra le due

A riportarlo è Diva e Donna, che lancia questo gossip: Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sarebbero ai ferri corti e preferirebbero addirittura evitarsi. Lontano quindi il clima d’affetto nel quale la figlia di Eros diceva “avrà sempre un posto nella mia vita”.

L’indiscrezione arriva da un retroscena preciso: entrambe invitate ad un evento, avrebbero specificatamente chiesto di partecipare ad orari diversi per non doversi incrociare.

Se la notizia fosse vera, dimostrerebbe che le due non sono più in buoni rapporti, come quando andavano insieme coi fratelli di Aurora ai concerti di Eros.

La nuova storia di Marica

Il gossip di Diva e Donna arriva anche ad indagare le possibili ragioni dietro a questo rapporto incrinato. Le due, dopotutto, sembravano aver assorbito bene la separazione, senza particolare astio o problemi. Le recenti uscite allo scoperto di Marica Pellegrinelli con il designer Charley Vezza, tuttavia, sarebbero alla base della rottura tra le due.



Marica e il proprietario del marchio Gufram sono stati paparazzati insieme prima a Ibiza e in Inghilterra. Difficile pensare ad un tradimento dell’attrice con l’imprenditore, visto i buoni rapporti che Marica ha mantenuto anche con l’ex marito Eros. Tuttavia, queste nuove voci rendono difficile pensare al paventato riavvicinamento di un mese fa.

Dalle dirette interessate nessuna voce di smentita o di conferma, e neppure qualche simbolico “non seguire più” sui social. Quanto c’è di vero dietro a questo rumor?