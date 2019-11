Il conduttore Carlo Conti ha rivelato di essere stato lui a proporre Antonella Clerici alla conduzione dello Zecchino d’Oro 2019. La conduttrice, fuori dal palinsesto, è in rotta con la Rai e si è a lungo vociferato di un suo possibile passaggio a Mediaset.

In difesa di Antonella

Nel corso di un’intervista a NuovoTv, Carlo Conti ha parlato del prossimo Zecchino d’Oro. Il festival della canzone dei più piccoli è giunto alla sua 62° edizione, la terza sotto la direzione artistica del conduttore fiorentino. Quest’anno gli appuntamenti pomeridiani saranno condotti da Antonella Clerici e i due si ritroveranno insieme per la serata finale del 7 dicembre.



Non una scelta scontata, quella della Clerici, considerando l’ultimo burrascoso periodo. Lasciata fuori dal palinsesto stagionale, Antonella Clerici un mese fa si è sfogata con dure parole negli studi di Silvia Toffanin. Tuttavia, ha comunque accettato la conduzione dello Zecchino d’Oro.

Proposta partita proprio dall’amico conduttore: “Ho proposto io alla Rai Antonella Clerici come conduttrice dello Zecchino d’Oro – ha riferito Conti a NuovoTv – e la mia richiesta è stata subito accettata”. Conti ammette anche la difficoltà della cosa: “Devo ringraziarla, perchè ha detto sì nonostante sia per lei un momento non facile“.

Per Conti è una fuoriclasse

Antonella Clerici appare serena in questo periodo lontano da Viale Mazzini: posa con la sorella su Instagram e si prepara allo Zecchino d’Oro, ma in molti si interrogano sul suo futuro.

Per il momento sarà al fianco di Carlo Conti, che l’ha difesa a spada tratta: “Senza nulla togliere alle colleghe che l’hanno preceduta, Antonella è davvero una fuoriclasse tra le conduttrici” ha dichiarato a NuovoTv.

Il rapporto tra i due va oltre il professionale e Conti ricorda con piacere i tempi assieme ad un altro conduttore: “lo, lei e Frizzi siamo sempre stati molto uniti”.

Entrambi ambasciatori AIRE

Oltre al ricordo dell’amico scomparso, Conti e la Clerici sono uniti anche da un altro impegno professionale.

Entrambi sono testimonial dell’AIRE, la raccolta fondi per la prevenzione e la ricerca sul cancro. I due hanno preso il posto dell’iconica coppia Mondaini/Vianello al momento della loro scomparsa.

Ora questo nuovo appuntamento allo Zecchino d’Oro, in attesa di vedere se Antonella Clerici avrà ancora un futuro in Rai.