“Adrian non può essere capito adesso“. È la sintesi delle dichiarazioni rilasciate da Rosita Celentano ai microfoni del Corriere, in riferimento all’ondata di critiche piovute intorno alla trasmissione di suo padre. Secondo la figlia del Molleggiato, l’artista sarebbe abituato a fare cose che non sono immediatamente intercettate dal pubblico nella loro esatta essenza, ha citato un esempio del passato per spiegare la sua posizione.

Rosita Celentano difende Adrian

“Adrian non può essere capito adesso ed è giusto così. Mio padre è una vita che fa cose che non vengono comprese al momento“, dice Rosita Celentano parlando della trasmissione Adrian, più croce che delizia dell’attualità televisiva che vede protagonista il celebre Molleggiato.

Il flop del format, con l’emorragia di consensi sempre più palpabile, è una costante che si è ormai ricamata intorno al prodotto artistico che Adriano Celentano ha portato sul piccolo schermo, e la figlia del cantante ha detto la sua sulla questione.

L’aneddoto dal passato di Adriano Celentano

Rosita Celentano ha raccontato un aneddoto che arriva dal passato artistico di Adriano, per spiegare cosa intende esattamente quando definisce le opere del padre come inizialmente incomprese.

L’episodio descritto nell’intervista riguarda una canzone degli anni ’70: “Nel 1973 canta ‘L’unica chance”, dove mio padre fa un video in cui parla del fatto che se uno si vuole suicidare basta che mangi quello che si trova nel piatto.

Parliamo del 1973. Siamo arrivati al 2019 e negli ultimi anni abbiamo capito che quello che mangiamo forse non è così sano“.

La trasmissione di Adriano Celentano vive oggettivamente un momento di particolare sofferenza in termini di ascolti, anche se una timida risalita dell’entusiasmo del pubblico sembra essersi registrata nel corso della puntata in cui sono entrati in scena Gianni Morandi e Maria De Filippi.

Il Molleggiato fa i conti con un flop che bissa il fallimento della prima messa in onda della serie animata, quando si arrivò alla sospensione proprio per il mancato riscontro di audience.

