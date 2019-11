I gossip sul presunto affaire tra Belen Rodriguez e Andrea Damante, ricondotto dai pettegolezzi al periodo della relazione tra la showgirl e Andrea Iannone, negli ultimi tempi si sono succeduti a cadenza più o meno regolare. Annessa la questione del presunto attrito collaterale tra l’argentina e Giulia De Lellis, attuale partner del pilota MotoGP e, secondo alcuni, acerrima nemica della sua ex. Ma la Rodriguez scende in pista e dice la sua, dopo giorni di rumor e tanto rumore all’ombra della sua rinata storia d’amore con Stefano De Martino.

Belen non ci sta: “Notizie deliranti”

Nessun attrito intestino tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, che il gossip voleva impegnate in un’accesa rivalità senza sconti (alimentata dal clamore dei pettegolezzi su un presunto flirt con Andrea Damante).

Tra le due donne, protagoniste di percorsi sentimentali il cui trait d’union è il nome di Andrea Iannone (ex della showgirl e attuale fidanzato dell’influencer), non ci sarebbe alcuna tensione.

A rivelarlo, almeno tra le righe, sarebbero le parole della Rodriguez, affidate a uno dei post apparsi tra le sue Instagram Stories nel pomeriggio del 19 novembre.

Post sulle Instagram Stories di Belen

“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip – ha scritto l’argentina sul suo profilo social –.

Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto“.

L’ombra di Andrea Damante

L’ombra di Andrea Damante sembra uno spettro inalienabile nelle vicende che gravitano intorno a Giulia De Lellis. Ogni volta che spunta il suo nome pare riaffiorare anche quello del suo storico ex, anche se per questioni a lei indirettamente legate.

Da tempo, certo gossip vorrebbe il producer come ‘fiamma segreta’ nel passato di Belen Rodriguez, voce che si rincorre incessante e sulla quale la showgirl avrebbe messo una pietra tombale proprio con le parole espresse a mezzo social.

Sarà riuscita a far tacere il fiume in piena delle cronache rosa? Una cosa è certa: tutto ciò di cui si chiacchiera da mesi, per Belen, sarebbe semplicemente una montatura priva di ogni fondamento.

A lanciare uno dei primi macigni sulla questione, in una frana imponente di rumor, fu il settimanale Chi, secondo cui l’alone mai dissolto di un flirt tra l’argentina e l’ex tronista avrebbe scalfito l’allora granitica coppia dei Damellis.