La bufera che ha investito l’ex ministro Elisabetta Trenta non è ancora passata. Se ieri mattina la Trenta decideva, sotto pressione, di annunciare la rinuncia alla casa per mettere uno stop alle polemiche, oggi sembra che la fine sia ancora lontana. Il Corriere della Sera cita la relazione preparata dal ministero della Difesa che, se confermata, confuterebbe quanto detto dall’ex ministro.

La casa, la rinuncia e la cessione

Ieri, quando l’ex ministro decide di annunciare la rinuncia alla casa, spiega: “È tutto regolare, ma mio marito ha comunque presentato un’istanza di rinuncia per l’alloggio. Traslocheremo“. La casa, quindi, risultava essere intestata non a lei, ma al marito.

Il Corriere della sera riporta anche la ricostruzione del “passaggio di casa”. Giuseppe Conte si dimette il 5 settembre, la Trenta ha 90 giorni per lasciare l’alloggio. Si passa al 2 ottobre, quando la pratica verrebbe chiusa e intestata al marito della Trenta, il maggiore dell’Esercito Claudio Passarelli.

Stando a quanto viene riportato dal Corriere che riporta la versione fornita dallo Stato Maggiore: “Passarelli aveva dichiarato di possedere un immobile a Roma e un altro a Campobasso che ai fini dell’assegnazione non rappresentava motivo ostativo perché il personale titolare di alloggio Asi può usufruire di un appartamento di servizio pur disponendo di proprietà alloggiativa nella stessa circoscrizione“.

Verrà poi stabilito se l’iter di passaggio della casa dall’uno all’altro è stato legittimo.

L’affitto della casa

In un primo momento la Trenta aveva rivelato di pagare 540 euro al mese d’affitto. Secondo quanto risulta alla Difesa, però, “il canone mensile è di 141,76 euro mentre vengono versati 173,19 euro per l’utilizzo del mobilio“, riporta il Corriere. Anche la cifra quindi, rivelata dalla Trenta, potrebbe rendere attaccabile il MoVimento, che rischia in Parlamento di trovarsi in una situazione di indifendibilità, ecco quindi spiegate le pressioni alla Trenta perché lasciasse l’appartamento.