Carolina Stramare, Miss Italia 2019, è stata ospite della puntata di giovedì 21 di Vieni da me su Rai 1. Nel programma di Caterina Balivo, la giovane ha raccontato di come la sua vita sia cambiata dopo l’incoronazione e della sua nuova relazione amorosa. Inoltre commenta le voci su un presunto flirt con il cantante Eros Ramazzotti: “Mi è spiaciuto”.

Carolina Stramare sulla rottura con l’ex

In compagnia della bella Miss c’era anche Patrizia Mirigliani, che ha commentato la rottura tra Carolina e il suo ex Alessio: “Questa storia che Miss Italia si lascia subito dopo l’elezione è vera in parte”, a proposito della fantomatica “maledizione delle Miss”.

Riguardo alla fine della storia d’amore, Carolina ha raccontato: “Lui è una persona che rispetto, a cui voglio bene e io sono molto tranquilla. Abbiamo preso questa decisione da persone mature e se dovessi incrociarlo nuovamente penso che avremmo rapporti più che civili”.

Le chiacchiere sul flirt con Ramazzotti

La Balivo ha approfittato della presenza della Miss per parlare del tanto chiacchierato flirt che ci sarebbe stato tra lei ed il cantante Eros Ramazzotti. Carolina ha voluto subito chiarire: “Mi è spiaciuto perché lo stimo come artista. Mi sono tatuata una frase per mia mamma, ‘Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così’.

È tratta da una canzone che Eros dedicò a sua madre e mi piace molto questo testo”.

“Per me ha un grande significato – ha continuato la Miss – Sporcarlo con questo gossip mi è sembrata una malizia enfatizzata, anche se capisco che è lecito dal momento che sono diventata un personaggio pubblico”. La Balivo ha fatto notare la somiglianza tra Carolina e Marica Pellegrinelli, l’ex di Eros, e la Mirigliani ha commentato in modo ironico: “Sì, però Eros avrebbe dovuto chiedere la mano a me”.

Una nuova vita da reginetta

La vita di Carolina sembra essere cambiata drasticamente dopo l’incoronazione.

Infatti dopo la rottura con l’ex, è nata una nuova storia con Mattia Marciano, ex tronista di Uomini&Donne. Ma la giovane è molto cauta su questa relazione: “Credo che a 20 anni sia abbastanza normale fare un pranzo o una cena con amici. Eravamo 6 persone e c’era anche Mattia. Lui è una persona con cui riesco a parlare, è un bel ragazzo”.

La nuova Miss ha speso anche parole affettuose verso la sua “madrina” Patrizia Mirigliani: “Mi ha aiutata anche emotivamente. Sono provata perché è una vita nuova, in movimento, però, mi sto abituando e mi sta piacendo”.