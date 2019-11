Attimi di paura oggi pomeriggio in un centro commerciale di Ancona. Un ragazzo di 12 anni è precipitato dal tetto. Il giovane è stato portando in ospedale, ma sembrerebbe fuori pericolo. La Polizia al lavoro per capire la dinamica dell’incidente.

Un volo di 8 metri

Le testate locali hanno riportato la sfortunata e potenzialmente letale vicenda di questo ragazzo, precipitato dal tetto dell’Auchan alla periferia di Ancona. Attorno alle 16.30 il giovane, originario di Falconara, si trovava presso il centro commerciale in compagnia di altri 2 coetanei ed un adulto.

Tuttavia, riportano i media locali, i ragazzi si sarebbero allontanati e, per gioco, avrebbero raggiunto una zona transennata del centro commerciale, non accessibile quindi al pubblico.

Nello specifico, sarebbero arrivati nell’area caldaie, sul tetto. Qui il 12enne, riporta l’Ansa, si è ritrovato sul lucernario in plexiglass che dà su una delle gallerie del centro e, per gioco, avrebbe quindi iniziato a saltare sul plexiglass. Questo avrebbe quindi ceduto sotto il suo peso del ragazzo, che oltre al vetro ha sfondato anche le grate, facendo quindi un volo di 8-10 metri. Il ragazzo è caduto proprio nella zona delle casse, popolata sia di clienti che di personale del centro commerciale.

Immediati i soccorsi

Sul primo momento la situazione è sembrata gravissima: sul posto sono accorsi subito ambulanza, polizia e vigili del fuoco.

Il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale pediatrico Salesi. Qui il sospiro di sollievo: il giovane è vivo e avrebbe riportato “solo” la rottura del femore.

Ora spetta alla Polizia Scientifica fare i dovuti rilevamenti e accertare se ci sono o meno responsabilità civili o penali. Al momento, riporta l’Ansa, non è stata formulata alcuna ipotesi di reato, ma tutto dipenderà dall’informativa inviata domani alla Procura di Ancona. Ad essa spetterà la decisione se aprire o meno un fascicolo di indagine.