La storia d’amore fra la conduttrice Simona Ventura ed il giornalista Giovanni Terzi ha avuto iniziato solo un anno fa. Il loro primo incontro è avvenuto a casa di amici, in occasione di una cena. Entrambi ospiti al Maurizio Costanzo Show, la coppia si è mostrata felice e molto affiatata, pronta per le nozze che saranno imminenti.

Ventura e Terzi: un colpo di fulmine inaspettato

Ospite a Maurizio Costanzo Show, in compagnia della sua dolce metà, Simona si mostra a suo agio nel corso della trasmissione, e a conferma di ciò ha pubblicato delle foto della puntata sul suo profilo Instagram che la ritraevano sorridente al fianco del suo Giovanni.



SuperSimo rivela che quando ha conosciuto Giovanni stava attraversando un periodo particolare della sua vita: ” Ero single da poco tempo ed ero intenzionata a rimanerlo per tutta la vita. Dopo la cena, però, ho pensato a lui tutta la notte“. Per la conduttrice ed il giornalista è stato però un colpo di fulmine, e fin dal primo momento hanno capito entrambi che non avrebbero potuto fare più a meno l’uno dell’altra. Simona continua raccontando ulteriori aspetti dei loro primi attimi vissuti insieme, quelli più importanti, che hanno fatto emergere immediatamente la sintonia fra i due: “Quando ci siamo incontrati venivamo entrambi da momenti di grande difficoltà e una degli elementi che ci ha unito da subito è stato il tema della complicità“.

Simona mostra l’anello di fidanzamento

Nel corso della puntata, Simona annuncia al pubblico di Maurizio Costanzo Show una grande notizia che le ha riempito il cuore di gioia, e per farlo mostra orgogliosa e felice l’anello di fidanzamento, con il quale Giovanni ha chiesto di sposarlo. Il matrimonio si terrà nel 2020, ma la data non è stata rivelata, in quanto è ancora tutto in fase di organizzazione.

Inoltre, scherzosamente la bella conduttrice aggiunge: “Intanto è arrivato l’anello, è già qualcosa.

Tirarsi indietro adesso è più difficile e comunque non glielo ridarei“