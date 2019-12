Tiziano Ferro è più felice ed innamorato che mai, ed esterna tutta la sua gioia con i suoi fan.

“Accetto miracoli”, il nuovo album di Tiziano Ferro

Ed è proprio con il suo nuovo album, Accetto miracoli,che il cantante racconta la sua stupenda relazione con il marito, Victor Allen.

Il matrimonio è stato celebrato prima negli Stati Uniti, in segreto , e poi in Italia, precisamente Sabaudia, lo scorso luglio.

Il cantante, alla vigilia dei 40 anni, si mostra pronto ad un nuovo ritorno, dopo 3 anni di pausa e di distanza dall’uscita del suo album precedente.

Nel 2017 è stato il cantautore italiano che ha incassato una delle cifre più elevate, raggiungendo circa 24 milioni e mezzo di euro di incassi.



Annuncia, inoltre, il suo tour TZN2020 che avrà inizio a partire da maggio 2020.

Tiziano Ferro: “Ora vivo d’amore”

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Tiziano parla della sua storia d’amore che gli sta facendo rivivere una seconda adolescenza, grazie alla sua dolce metà Victor, e continua: “Come un teenager ora vivo d’amore“. È consapevole del fatto che in amore è generalmente stato sempre fortunato: “Nella sfera sentimentale sono stato fortunato, c’è chi non ci arriva mai, io sto vivendo una vera e propria seconda adolescenza“, ed inoltre confessa che da ragazzo respingeva il suo modo di essere: “a 30 anni l’ho accolto, e oggi mi ritrovo sposato“.

Un amore nato fra i corridoi

I due si sono conosciuti a Los Angeles. I loro sguardi si sono incrociati in un corridoio della Warner Bross, luogo in cui Tiziano era impegnato per le riprese di un brano. Il primo appuntamento è stato allo Starbucks caffè, proprio negli studi della Warner Bross.

Il cantautore, emozionato, racconta quando il suo attuale marito gli ha chiesto di sposarlo: “Quando mi è arrivata la proposta ho pianto, sì non ci pensavo nel modo più assoluto, ma dalla mia reazione ho capito che l’essere umano celebra l’amore da sempre, è naturale come respirare o mangiare“.