Sono arrivate le previsioni del meteo degli esperti per il secondo weekend di dicembre. Ecco quindi cosa ci si dovrà aspettare, tra neve a bassa quota e il resto del fine settimana caratterizzato per lo più da tempo soleggiato.

Venerdì 13 con neve e maltempo

Oltre la superstizione, venerdì 13 sarà giorno di festa per molte zone d’Italia. In Sicilia e alcune zone della Lombardia e Veneto infatti si festeggia Santa Lucia, ognuno con le proprie tradizioni ma quasi con lo stesso meteo. IlMeteo.it riporta infatti che venerdì il Paese verrà investito da una “profonda area depressionaria“, che sarà responsabile di nevicate anche a bassa quota sulle zone del Piemonte, Lombardia e Appennino Settentrionale.

Come era stato previsto a inizio settimana, la neve sta già cadendo in alcune zone del Nord Italia già da questa mattina e la situazione sembra così destinata a continuare anche domani.

Secondo gli esperti, il maltempo interesserà tutte le regioni d’Italia e dove non cadrà neve bisognerà aspettarsi piogge gelide. Allerta quindi per le strade ghiacchiate.

Sabato 14 previsto vento forte

Il tempo sembra destinato a migliorare a partire dalla giornata di sabato 14, quando il ciclone si allontanerà verso altri paesi. Dietro di sé, tuttavia, lascerà un forte vento di maestrale che interesserà soprattutto le Isole e la Calabria.

In queste regioni gli esperti mettono in allerta per raffiche burrascose fino a 100 km/h, che potrebbero causare mareggiate e onde fino a 6 metri. In Sicilia e Calabria previste anche le ultime piogge del ciclone.

Il resto d’Italia, invece, può aspettarsi un sabato più soleggiato ma senza aumento delle temperature: per gli esperti si scenderà ancora sotto zero al Nord e al Centro.

Domenica 15 torna il sole

L’ultimo giorno della seconda settimana di dicembre sembra dare tregua a tutto il paese. IlMeteo.it riporta infatti che dovrebbe essere prevista ovunque una giornata di sole.

Da Nord a Sud, aumenteranno le temperature e ci si potrà così godere quantomeno una prima parte di giornata all’insegna del sole e del bel tempo.

Non durerà moltissimo per alcune zone, tra cui Liguria di Levante e Toscana, dove già dal pomeriggio di domenica 15 è previsto un aumento della nuvolosità e, di conseguenza, qualche possibile rovescio.