Sei sono svolti ieri i funerali della signora Jolanda Ottino, nota al grande pubblico come la madre di Albano. Nonna di Yari, Cristel e Romina Jr, la 96enne si è spenta lo scorso martedì 10 dicembre.

La perdita di nonna Jolanda ha segnato profondamente tutta la famiglia Carrisi, una famiglia allargata che va dal primo matrimonio con Romina Power al nucleo creato con l’ex compagna Loredana Lecciso. Una famiglia di cui ciascun componente a suo modo ha voluto omaggiare e ricordare la signora Ottino.

Romina Jr ricorda la nonna

Il lutto, però, ha colpito i vari membri in maniera diversa. Se da un lato il cantante si è chiuso in un poderoso silenzio, i nipoti hanno voluto ricordare la loro nonna, con parole affettuose e foto e video inediti.

Così, dopo Yari, anche la più piccola di casa Carrisi, Romina Jr ha pubblicato su Instagram ultimo saluto a nonna Jolanda.

La story di Romina Jr

“Ciao nonna, ci mancherai!” sono le parole che appaiono su una foto pubblicata tra le stories che ritrae le mani di Romina e Jolanda intrecciate. “Mi mancherà pranzare con te, sentire le tue storie di epoche antiche.” Pensieri sparsi quelli della piccola Carrisi, che strappano un sorriso malinconico. “Tutte le volte che mi hai urlato mentre pattinavo in salone e facevo casino con i giocattoli, quando vedevi i miei amici e urlavi “masculi cu masculi e fimmine cu fimmine”!

” E infine la conclusione: “Sono stata fortunata“.

Cosa rappresentava Jolanda in famiglia

Fioccano in queste ore le dediche alla signora Jolanda che nella vita di casa Carrisi è stata un pilastro fondamentale. Al pubblico appare come l”ancora più salda a quelle radici genuine che Al Bano, pur viaggiando in tutto il mondo non ha mai dimenticato.

La vita con Jolanda, come si evince anche dalle stories postate da Romina Jr sembrava custodire il segreto autentico della felicità, con tutte le sue tradizioni, dalle lunghe passeggiate in campagna, alla vendemmia, fino riunione di famiglia per le conserve di pomodoro.

Dalle parole di chi l’ha amata ne viene fuori il ritratto di una donna portatrice di saldi valori familiari, che si è presa cura dei suoi nipoti quando la Power ed Al Bano erano costretti lontani a causa di concerti e tour. Impossibile non affezionarsi, anche per chi non l’ha conosciuta.