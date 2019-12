Sembrava fosse tutto finito tra Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre, eppure eccoli immortalati in teneri atteggiamenti nelle romantiche strade di Parigi. A rendere noto lo scoppiettante scoop è la rivista Chi, che ha pubblicato gli scatti dei teneri innamorati.

Monica Bellucci: è di nuovo amore con Nicolas

“Parigi ha la chiave del cuor” cantava una canzone del famosissimo lungometraggio animato Anastasia, e pare che per la bellissima attrice umbra, che recentemente ha fatto impazzire i fan con il nuovo look mozzafiato e il non più ex Nicolas Lefebvre è stato proprio così.

I due sono stati immortalati insieme dai fotografi di Chi fuori del ristorante La Reserve, in atteggiamenti molto dolci.

Lo scatto rubato

Lei in cappotto rosso e capelli raccolti, lui vestito di nero che la tiene per mano e l’avvicina a sé per un tenero bacio sulla tempia. Un gesto dolce e romantico che Monica Bellucci sembra proprio apprezzare. Una foto che trasmette sentimento, quello che l’attrice pare aver ricominciato a provare proprio con il famoso artista dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel.

I due, sorridenti e felici, sembrano proprio essersi ritrovati dopo la terribile rottura resa nota lo scorso luglio.

La storia tra Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre

La coppia, composta dall’attrice 54enne e l’artista (e non solo) 34enne, era uscita allo scoperto la scorsa primavera. Per Monica Bellucci questa è stata, e pare sia tornata ad essere, la prima vera love story dopo la rottura definitiva con l’ex marito Vincent Cassel.

La coppia aveva fatto faville dalla prima uscita pubblica, ovvero dalla sfilata di Chanel per la presentazione della collezione autunno-inverno, fino alla rottura piombata come un fulmine a ciel sereno, lo scorso settembre.

Al settimanale F, era stata la stessa attrice a commentare la vicenda con poche e semplici parole: “Il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita. Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose”. Ora però sembra che i due siano tornati ad un livello ben più alto dell’amicizia.