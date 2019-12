Nel giorno di Natale, il 25 dicembre a partire dalle ore 16.20, Alfonso Signorini terrà compagnia al pubblico italiano con Opera on Ice, la prima mondiale del più atteso spettacolo su ghiaccio. La sede che ospiterà lo show di pattinatori e cantanti lirici è il Foro Italico di Roma, “il tempio dello sport”.

Opera on Ice, il connubio tra pattinaggio e lirica

Il contrasto tra il freddo del ghiaccio e il calore della musica, la leggiadria dei pattinatori e la potenza della lirica, questa la miscela ideale della nona edizione dell’evento, uno spettacolo suggestivo che prevede l’esibizione di pattinatori su ghiaccio che danzano sulle note della musica lirica.

Nel pomeriggio di Natale le famiglie italiane potranno riunirsi davanti al televisore in compagnia di Alfonso Signorini per farsi travolgere dal fascino di questo spettacolo.

Si esibiranno grandi nomi del pattinaggio su ghiaccio, primo fra tutti Evgeni Plushenko, 7 volte campione europeo, 3 campione del mondo, 2 Ori e due Argenti olimpici, un curriculum di tutto rispetto che gli ha attribuito la fama di “zar” del pattinaggio su ghiaccio. Da bravo figlio di uno “zar”, il piccolo Aleksandr Plushenko ha ereditato nei suoi 6 anni di vita gran parte del talento paterno e accompagnerà il padre durante la performance.

Oltre al duo Plushenko, prenderanno parte allo spettacolo i campioni della Nazionale Nicole Della Monica e Matteo Guarise, poi Lucrezia Beccari e Gabriele Frangipani, Anna Cappellini e Luca Lanotte. Ad accompagnare i pattinatori le voci dei solisti della Fondazione Pavarotti, il soprano Claudia Sasso, il tenore Giuseppe Michelangelo Infantino e il baritono Andrea Zaupa. Il tutto arricchito dall’accompagnamento dell’Orchestra Roma Sinfonietta e dal Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano, diretti dal Maestro Diego Basso.

Natale con Opera on Ice, post Epifania con il Grande Fratello Vip

A differenza di molti, per Alfonso Signorini queste non saranno delle vere e proprie vacanze, il direttore di Chi è infatti impegnato con il GF Vip, in onda a partire da gennaio 2020. Per la quarta edizione del programma, Signorini si alzerà dalla sedia da opinionista per mettersi al centro dello studio alla conduzione del reality. A commentare con il (neo)conduttore le vicende dei concorrenti della casa più spiata d’Italia ci saranno Pupo e Wanda Nara.

Per quanto riguarda la rosa degli inquilini aleggia ancora un alone di mistero sul cast completo, però, per soddisfare parzialmente la curiosità del pubblico, sono emerse nuove conferme dopo quella di Pago, Andrea Denver e Rita Rusic, si tratta di Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Bisogna aspettare ancora un po’ prima di conoscere l’identità del cast del GF Vip 2020, certo è che Alfonso Signorini non vede l’ora di aprire le danze alla nuova edizione del reality, che partirà l’8 gennaio 2020 alle 21.30 su Canale 5, come annuncia lo stesso Signorini sul suo profilo Instagram sotto una foto di gruppo con il tag della pagina ufficiale del Grande Fratello e un “Pronti viaaaaaaa” carico d’entusiasmo.