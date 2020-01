È sempre più giallo attorno alla scomparsa di Samira El Attar alla luce di un nuovo dettaglio che va ad infittire un caso già di per sé avvolto nel mistero. Secondo quanto venuto alla luce nel corso dell’odierna puntata di Storie Italiane, in onda su Rai1, sarebbe scomparso nella giornata di ieri, 1° gennaio, il marito della donna Mohamed Barbri.

Samira El Attar, le accuse e i sospetti sul marito Mohamed

Il principale indiziato per la scomparsa di Samira El Attar, il marito Mohamed Barbri, dalla giornata di ieri 1° gennaio risulta scomparso.

L’uomo, da sempre dichiaratosi innocente, non ha mai convinto il pm Francesco D’Ambrosca portando la Procura a sospettare che Barbri avesse messo in atto tutta una serie di tentati depistaggi nel corso dell’indagine sulla scomparsa della moglie. Agli atti, l’uomo risulta indagato per omicidio e occultamento di cadavere.

La donna, 43enne e madre di una bimba, risulta scomparsa dallo scorso 21 ottobre da Stanghella, in provincia di Padova. Secondo quanto aveva riferito il marito Mohamed, che ha denunciato la scomparsa della moglie 24 ore dopo, la donna sarebbe svanita nel nulla dopo aver accompagnato la figlia di 4 anni all’asilo.

Fin da subito, i familiari della donna, avevano allontanato il sospetto che Samira avesse potuto volontariamente allontanarsi dalla famiglia.

Scomparso Mohamed Barbri

Da subito il sospetto che il marito Mohamed potesse sapere qualcosa in più, un quadro a cui si aggiunsero presto le accuse di una donna dal volto coperto che sempre a Storie Italiane, dopo la scomparsa di Samira, aveva voluto puntare il dito contro l’uomo accusandolo di comportamenti violenti e abusi. Dopo la scomparsa e l’inizio delle indagini, Mohamed aveva voluto così rilasciare ai microfoni del TgRegione della Rai: “È normale che i carabinieri siano qui e indaghino.

Io sono tranquillo, se stanno lavorando vuol dire che cercano ancora la mia Samira. Non ho niente da nascondere“.

Di questa mattina la notizia che proprio di Mohamed Barbri, nella mattinata di ieri, si sono perse le tracce. La notizia è trapelata nel corso di Storie Italiane, il programma Rai che ha spiegato come, secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe allontanato ieri a bordo di una bicicletta nella mattinata dopo aver portato via con sé tutti i documenti e il cellulare al quale non ha più risposto.

Quanto alla piccola figlia di 4 anni, questa sarebbe a casa dei nonni sempre a Stanghella.