È un momento politicamente difficile. Giuseppe Conte deve fare i conti con la crisi interna del MoVimento 5 stelle e con la crisi estera tra Stati Uniti e Iran. Il Premier però, in questi giorni di festa, ha trovato un momento per pubblicare sui social una vecchia foto, un ricordo di quando era bambino.

Conte da piccolo

Si sa che le vacanze natalizie ci riportano sempre all’infanzia, a pensare al passato. Sarà successo anche al premier che ha pubblicato una vecchia foto, di quando era piccolo, a bordo di una bicicletta. “Frugando fra i cassetti di una vecchia scrivania mi è capitata fra le mani questa foto di cui avevo perso il ricordo“, scrive il premier.

“Nonostante gli anni trascorsi riconosco due elementi che non mi hanno mai abbandonato: la passione per la bicicletta e la tenacia che mi induce a non fermarmi mai“, ha sottolineato.

Conte sulla crisi Iran-USA

È alta tensione da quando, appena qualche giorno fa, è stato ucciso il generale Soleimani in un raid americano. Fonti interne a Palazzo Chigi fanno sapere che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è seriamente preoccupato della situazione di crisi fra Iran e Stati Uniti.

Conte fa appello al “Dialogo e al senso di responsabilità” affermando che “In questa prospettiva l’Unione Europea può giocare un ruolo fondamentale e offrire un contributo determinante”.