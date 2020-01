Insinuazioni, illazioni, chi più ne ha sulla ventura edizione del Festival di Sanremo, ne metta. Questa volta però, le indiscrezioni non arrivano dalla conferenza stampa tenutasi ieri proprio a Sanremo, ma dal profilo Twitter del giornalista Paolo Giordano che in merito alle “donne del Festival“, sembra saperne qualcosina di più.

Festival di Sanremo: le indiscrezioni di Paolo Giordano

Di ieri la conferenza stampa tenutasi al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo sulla 70esima edizione del Festival che si terrà la prima settimana di febbraio. Presenti, al fianco di Amadeus – direttore artistico e conduttore – tutte le sue “donne del Festival“.

Da Antonella Clerici a Diletta Leotta passando poi per quelle che saliranno sull’Ariston come Mara Venier, quasi sicuramente ospite per l’ultima serata finale del Festival, e la giornalista dal respiro internazionale Rula Jebreal. Adesso però, dopo l’ultimo tweet del giornalista nostrano Paolo Giordano, una nuova indiscrezione sulle personalità femminile che potrebbero varcare la soglia dell’ambito teatro.

Le 10 “ragazze” di Amadeus in realtà sono 11, forse 12 (arriva la Carrà?). Peppino Di Capri pronto per il premio alla carriera. E il divo di Hollywood? Non se ne sentirebbe la mancanza: https://t.co/fy3j6BCeBd #Amadeus #Sanremo2020 #Sanremo #PeppinodiCapri @SanremoRai @raffaella — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) January 15, 2020

L’incognita Raffaella Carrà

“Le 10 ‘ragazze’ di Amadeus in realtà sono 11 – scrive così su Twitter Giordano, lasciando intendere che ci siano ancora tante novità da scoprire e volutamente tenute nascoste al pubblico – Forse 12 (arriva la Carrà?

)”. Così, dopo le parole di Giordano, si fa largo l’ipotesi che il caschetto biondo per eccellenza possa salire sul palco dell’Ariston all’improvviso, lasciando tutti a bocca aperta. “Peppino Di Capri pronto per il premio alla carriera – scrive poi, sempre Giordano – E il divo di Hollywood? Non se ne sentirebbe la mancanza“. Intanto, via libera a quanto pare anche alla presenza di Elisabetta Gregoraci che potrebbe essere la candidata giusta a cui affidare la conduzione de L’Altro Festival, format che andrà a chiudere le serate della kermesse musicale.

Al momento però, su questo ultimo tassello, manca ancora del tutto l’ufficialità.