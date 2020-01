La 70esima edizione del Festival di Sanremo è ormai prossima alla partenza eppure sono ancora numerosi i dubbi sul cast ufficiale della kermesse canora. Dopo il forfait di Monica Bellucci e l’ancora incerta partecipazione di Georgina Rodriguez, questa volta a creare ulteriore confusione è Roberto Benigni. L’attore, infatti, avrebbe richiesto un compenso di 300.000 euro per partecipare, una cifra considerata troppo alta dall’ad Rai Fabrizio Salini.

Benigni sì o no? L’attore vuole 300.000 euro

Le polemiche su Sanremo 2020 non si placano. Dal putiferio mediatico scatenato dalle dichiarazioni di Amadeus in conferenza stampa alla malvoluta presenza di Junior Cally sul palco dell’Ariston, il Festival più atteso d’Italia è nel mirino di numerose polemiche.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato uno degli attori italiani più amati: Roberto Benigni. Il suo nome compariva fra gli ospiti d’eccezione della kermesse, ma la sua partecipazione non è così certa. Secondo Dagospia, infatti, Benigni avrebbe avanzato una richiesta di 300.000 euro per presenziare al Festival, una cifra che la Rai non è sicura di voler sborsare. L’ad Rai Fabrizio Salini dovrà ora valutare se assecondare o meno la richiesta.

Anche Georgina Rodriguez in forte dubbio

Un caso molto simile ha recentemente coinvolto anche Georgina Rodriguez, fidanzata del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo. Il nome dell’influencer nel cast delle 10 vallette ufficiali che affiancheranno Amadeus alla conduzione del Festival ha suscitato grande curiosità. Molti infatti scommettono che la ragazza porterà senza dubbio il fidanzato all’Ariston. CR7, che siederà in platea, rappresenterebbe sicuramente un’ottima opportunità per la Rai per riscuotere ascolti coi fiocchi e che convincerebbero i fan del fuoriclasse portoghese a guardare la kermesse. Ma anche la Rodriguez, così come Benigni, pare contrariata dal cachet offertole in cambio della sua partecipazione e avrebbe rilanciato chiedendo una cifra vicina ai 140.000 euro.

La Rai è in attesa, indecisa se assecondare le esigenze della ragazza oppure depennarla dal cast ufficiale di Sanremo 2020.