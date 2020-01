Gli occhi da cerbiatta già c’erano e il resto sarebbe arrivato una manciata di anni più tardi. Le foto ricordo pubblicate da Belén Rodriguez sui social mostrano una ragazzina proiettata già verso le luci dei riflettori. Per capirlo è sufficiente osservare la spontaneità con cui, divertita, posa davanti alla macchina fotografica. E tra i ricordi, non poteva mancare anche uno scatto insieme agli inseparabili fratelli, Cecilia e Jeremias, sempre al suo fianco, ora come allora. “Diciamo che non è cambiato niente”, sottolinea la Rodriguez a margine delle fotografie, probabilmente scattate durante una calda estate argentina.

Belén e l’infanzia in Argentina

Belén Rodriguez ha sempre dimostrato un forte attaccamento alle proprie origini e alla famiglia. Nonostante le innumerevoli difficoltà che ha dovuto attraversare, è riuscita a conservare dentro di sé un tenero ricordo dell’infanzia trascorsa in Argentina. Sebbene sia cresciuta e diventata una donna di successo, molto rimane dell’esile ragazzina delle foto in riva al mare. Lo sguardo vispo, i grandi occhi verdi pieni di determinazione e il sorriso sempre in bella mostra non sono cambiati.

Per non parlare del forte legame con la sua famiglia.

Nonostante siano tutti ormai cresciuti, i fratelli Rodriguez non perdono occasione per consolidare la loro grande unione, come tre novelli moschettieri sempre insieme contro tutti. Anche la mamma occupa un posto di rilievo nel cuore di Belén. In un altro momento di nostalgia, la bella argentina ha pubblicato un tenero ricordo in cui posa insieme alla mamma, nella quale è impossibile non notare un dettaglio impressionante.

Nostalgia… o si pensa ad una bimba?

Vedendo le vecchie foto della piccola Belén, a molti e venuto da chiedersi se, oltre alla nostalgia, non ci fosse sotto qualcos’altro.

Possibile che la bella showgirl stia accarezzando l’idea di mettere in cantiere una mini-Belén?

Ora che è tornato il sereno con l’ex marito Stefano De Martino potrebbero esserci tutti i presupposti per allargare la famiglia con un bel fiocco rosa. Nei mesi scorsi, la coppia aveva smentito le voci di una possibile gravidanza, ma chissà che gli album di famiglia non abbiano cambiato le carte in tavola.