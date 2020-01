Dopo la conferenza stampa per Sanremo 2020 in cui Amadeus ha presentato le donne che saranno al suo fianco per questo Festival, per il conduttore si è scatenato l’inferno. Molti hanno letto in quelle parole di Amadeus accenti sessisti, condannando il conduttore aspramente.

Non solo il pubblico, ma anche molte donne dello spettacolo, come Claudia Gerini e Michelle Hunziker hanno detto la loro a riguardo. E proprio le loro reazioni sono state oggetto di commento da parte di Maurizio Costanzo, che ne ha avute anche per Monica Bellucci.

Maurizio Costanzo su Hunziker e Gerini

Le posizioni di Michelle Hunziker e Claudia Gerini sono chiare, dopo le dichiarazioni di Amadeus alla conferenza stampa per Sanremo.

La conduttrice svizzera ha definito “macigni” le parole del conduttore, mentre l’attrice attraverso i suoi canali social, ha addirittura invitato al boicottaggio del Festival quest’anno.

Nel merito è intervenuto Maurizio Costanzo, che in un’intervista in radio rilasciata ai microfoni del programma Un Giorno Da Pecora, ha trovato eccessive queste dichiarazioni. “Claudia Gerini vuole fare un gruppo per boicottare Sanremo, ma cosa le dice la testa a queste, si sono impazzite?

” si domanda Costanzo. “Mi dispiace perché lei è una donna intelligente“. Poi arriva l’affondo: “Sapete qual è la verità? Che la Gerini, la Hunziker e quant’altri chiedono la grazia alla Madonna pur di fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e si è dimenticata di loro, si arrabbiano con Amadeus. Ci sono due bravissime giornaliste del Tg1 fra le donne scelte, ma non le nominano. Ma mi facciano il piacere va“.

Il commento sul forfait della Bellucci

Maurizio Costanzo non lascia passare inosservato nemmeno il forfait di Monica Bellucci, che qualche giorno fa, con un comunicato, ha smentito ogni voce che la voleva sul palco dell’Ariston quest’anno, parlando anche di una proposta di Amadeus, che però non sarebbe andata in porto.

“Ora se ne esce anche la Bellucci, stia in Francia, a Parigi, e non ci rompa le scatole…” dice infastidito Maurizio. “Perché ha deciso di non venire? Ma non lo so, ora c’è questo andazzo“.