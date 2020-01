Una nuova presenza “misteriosa” si aggira intorno al Festival di Sanremo. Un selfie davanti al Teatro Ariston ed è partita la nuova caccia all’indizio. Cosa ci fa Alessandro Cattelan, mancato conduttore del 70esima edizione del Festival di Sanremo, davanti l’Ariston?

Non è possibile saperlo fino alle 9 di domani. Questo quanto recita il suo post su Instagram. Alessandro Catellan, ex presentatore di X Factor, scrive sotto la foto postata: “Le cose belle capitano a chi sa aspettare. Domani alle 9 saprete”.

L’ipotesi Cattelan a Sanremo

Sapremo con certezza domani ma intanto spuntano varie ipotesi.

La prima è, senz’altro, quella di vederlo nei panni di ospite, aggiungendosi così alla lista di altre possibili presenze come Vittorio Grigolo, Emma Marrone e la star Dua Lipa. La seconda è quella riguardante la conduzione del prossimo Festival: corre voce che a Cattelan potrebbe esser affidata la conduzione di Sanremo 2021. Il presentatore compariva tra il toto nomi dei conduttori già per la 70esima edizione del Festival ma poi successivamente escluso, pare per non scontentare alcuni vertici Rai e lo stesso Amadeus.

Uno scherzo con Fiorello?

C’è poi un’ultima ipotesi del mistero Cattelan, più cattiva ma anche divertente.

In molti sospettano che la presenza di Catellan al Festival sarebbe legata ad uno scherzo architettato con il collega Fiorello.

La mancata conduzione di Sanremo 2020

Alcuni ritengono sia stato un vero peccato non vedere Cattelan nei panni di conduttore di Sanremo. Il giovane conduttore sembra essere molto apprezzato e molti avrebbero voluto vederlo al posto di Amadeus. Non a caso sotto il post Instagram di Cattelan non sono mancati commenti dei fan contenenti, non troppo velate, frecciatine al neo conduttore, che ancora prima di iniziare si è trovato costretto a fronteggiare una marea di polemiche.

Ipotesi a parte, per sapere cosa combinerà Cattelan a Sanremo dovremo aspettare le 9 di domani.

.