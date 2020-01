Barbara Alberti ed Aristide Malnati hanno recentemente riflettuto sui nuovi legami che si stanno formando nella casa del Grande Fratello Vip. La scrittrice ha confessato di non credere alla neonata amicizia tra Antonella Elia e Fernanda Lessa e di ritenere la nascita di questa simpatia un mezzo per attuare un complotto contro Rita Rusic.

L’amicizia rinata per il complotto?

È cosa nota che il Grande Fratello si nutra, da sempre, di strategie e questa volta l’ipotesi di un complotto tra i concorrenti viene dalla quota intellettuale della casa più spiata d’Italia: Barbara Alberti.

La scrittrice ha infatti avuto una interessante conversazione con Aristide Malnati, durante la quale ha espresso la sua opinione circa la ritrovata pace tra Antonella Elia e Fernanda Lessa.

Le due showgirl, che sin dalla prima puntata della trasmissione hanno avuto diversi scontri contornati da improperi, pare abbiano raggiunto una condizione di tregua. In seguito ad una prova di ballo somministrata ai Vip dal Grande Fratello, le tensioni tra le due donne si sono stemperate e dall’apparente antipatia c’è stato un repentino cambio di atteggiamento da parte di entrambe.

Proprio la velocità con la quale è avvenuta tale riappacificazione ha portato Barbara Alberti a nutrire dei dubbi su questa faccenda, che ha espresso ad Aristide Malnati in una conversazione in casa.

La Elia e la Lessa, secondo la Alberti, si sarebbero unite per realizzare una strategia contro Rita Rusic.

La conversazione di Barbara Alberti con Aristide Malnati

Barbara Alberti ha paragonato le alleanze che si creano all’interno della casa alle nuvole ed al loro fuggevole passaggio da una parte all’altra del cielo. Una visione metaforica che le è servita per sottolineare quanto secondo lei non ci sia troppa spontaneità nel rinnovato rapporto tra la Elia e la Lessa.

Malnati si è trovato d’accordo con Barbara ed ha anche affermato che forse si tratta di un’alleanza tra opposti nata per colpire un personaggio forte come Rita Rusic. La Alberti si è sentita anche chiamata in causa personalmente ed ha pensato che la nomination diretta a lei fosse nata proprio dal suo legame con la Rusic.

Sarà una tregua vera o la teoria del complotto prenderà forma? Bisognerà attendere sicuramente i prossimi sviluppi della vicenda.

Guarda il video