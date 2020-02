Anche in occasione della nona puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti del reality verranno misurati nella rubrica di The Social Post del Grande Righello: ecco chi ha meritato la sufficienza e chi no.

I sufficienti della nona puntata del Grande Fratello

ADRIANA VOLPE 6.5 Tanto per cambiare, quando si parla di Adriana si parla di Rita Rusic, eliminata dal televoto dell’ottava puntata. La Rusic incalza subito con un’accusa alla Volpe: “Ti fingi amica delle donne, hai un fine, quello di non essere attaccabile, di andare avanti e di eliminare le altre”.

La Volpe ribatte difendendosi. Appena Signorini apre il collegamento con la casa, Adriana chiarisce di avere la coscienza pulita e passa la patata bollente ad Antonella Elia. Sufficienza comunque raggiunta, ma sarebbe interessante conoscere meglio Adriana al di là della rivalità con l’ormai ex coinquilina Rita Rusic. Apprezzata invece nella prova di consolazione di Antonella Elia, affrontata con delicatezza e solidarietà.



MICHELE CUCUZZA – ANDREA MONTOVOLI 6 Resa dei conti tra i due concorrenti, i cui rapporti si sono incrinati nel corso dell’ultima puntata, casus belli le famigerate nomination. Andrea Montovoli ritiene che Michele Cucuzza sia uno stratega, ma le critiche arrivano anche da un altro concorrente, Fabio Testi, secondo il quale Michele è un “grande bugiardo”.

Cucuzza però non si ritiene uno stratega e afferma che non c’è stato alcun tipo di complotto. I due concorrenti, pur avendo visioni differenti, hanno gestito un breve confronto civile che merita a pieno la sufficienza.

Gli insufficienti del Gf: chi non merita il 6 in pagella

PAGO E SERENA 5.5 Valutazione di coppia inevitabile. Dopo la separazione a Temptation Island, arriva la riappacificazione al Grande Fratello Vip.

Esplode infatti la passione in 72 ore “molto calienti“, come le definisce Alfonso Signorini. Pago vuole viversi il presente, Serena ha ritrovato l’amore perduto. A proposito di voti, Serena dà un 10 alla relazione con il cantante, mentre Pago assegna un 9 con beneficio del dubbio. Alcuni concorrenti criticano l’entrata di Serena Enardu, tra questi Antonio Zequila, che vede nella Enardu una complice di Pago per le nomination. Fabio Testi invece critica l’accampamento della passione, definendo il tutto “ridicolo”. Pollice in giù anche per Fernanda Lessa, secondo lei Pago si sta autoescludendo dal gruppo.





ANTONELLA ELIA 5 Una volta spiegata la causa dell’insofferenza sorta nei confronti di Adriana Volpe, Antonella Elia viene chiamata in causa per un’indiscrezione sul suo compagno, Pietro. Da un’anticipazione del settimanale Nuovo vengono proiettate delle immagini che vedono protagonista il fidanzato di Antonella Elia in atteggiamenti confidenziali con la ex Fiore, la sorella di Asia Argento. Immagini non compromettenti secondo Adriana Volpe, scelta dagli autori per mettere al corrente la Elia. La reazione di Antonella è inaspettata: “L’importante è che non sia morto nessuno”. Una volta viste le foto, Antonella ironizza su un ipotetico fidanzamento con Aristide, vista la presunta crisi con il fidanzato Pietro. Più che mal d’amore è sembrata una reazione un po’ trattenuta rispetto a ciò a cui il pubblico è abituato.