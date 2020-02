Tutto pronto per la serata di apertura del 70° Festival di Sanremo, occhi e orecchie puntati sul palco dell’Ariston che in queste ore è in grande fermento. Dietro le quinte della kermesse diretta da Amadeus, un bagaglio di aspettative che fanno capolino anche sui social, viste con gli occhi di chi vive l’avventura sulla propria pelle. Abbiamo fatto un giro su Instagram, dove alcuni dei protagonisti hanno condiviso la loro prospettiva con uno scorcio sull’edizione ai nastri di partenza.

Amadeus e Fiorello pronti al via

Amadeus e Fiorello si sono mostrati sui social immersi nelle prove all’Ariston, e la foto con Emma Marrone ha incassato una valanga di like e commenti da parte dei fan, in attesa della primissima puntata del Festival.

Post di Amadeus su Instagram, in posa con Fiorello e Emma

Come si prepara Amadeus? Con un risveglio in salsa social, servito su un piatto d’argento dall’amico e collega Rosario Fiorello. Il direttore artistico della kermesse è stato ‘tradito’ con uno scatto divertente a sorpresa, all’alba dell’esordio a Sanremo. La posa? Non proprio studiata a tavolino, a giudicare dall’orario e dal pigiama in bella vista di Amadeus.

Il risveglio di Amadeus a Sanremo nel post Instagram di Fiorello

Gli auguri di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha fatto i suoi auguri al conduttore e alla squadra Rai impegnata dietro le quinte dell’evento, con un post che la vede avvolta in uno degli abiti indossati all’Ariston nel 2005.

Post Instagram di Antonella Clerici

Francesca Sofia Novello svela l’abito

Francesca Sofia Novello, tra le donne che calcheranno il palcoscenico del Festival al fianco di Amadeus, ha scelto di regalare al suo pubblico un piccolo assaggio dei look scelti per l’occasione.

Sul suo profilo Instagram due modelli che indosserà a Sanremo 2020, firmati dalla stilista Alberta Ferretti.

Post Instagram di Francesca Sofia Novello

Come si preparano gli artisti

A Sanremo anche il volto storico dei Litfiba Piero Pelù, che ha condiviso una foto con i follower direttamente dalla sua prima volta sul red carpet di Sanremo. Festeggia così i suoi 40 anni di carriera, pronto a calcare il palco dell’Ariston con la grinta di un ‘toro loco’.

Post Instagram di Piero Pelù

Primo Festival della Canzone italiana anche per Anastasio, il rapper che si affaccia alla galassia dell’Ariston dopo la vittoria della 12esima edizione di X Factor.

I bookmaker lo hanno dipinto come favorito tra i big, ma lui sembra affrontare l’avventura con ironia: “Solo reazioni grr“, ha scritto a corredo della foto sul red carpet che lo vede esibire una giacca con le faccine ‘rosse di rabbia’ (a ricalcare il titolo del brano che porta a Sanremo, Rosso di rabbia).

Post Instagram di Anastasio

Junior Cally, reduce dalla bufera sui suoi testi, si concede ai flash dopo aver detto la sua in merito alle polemiche. Sfila sul tappeto rosso con maschera e look total white, e rivolge una domanda al suo pubblico: “Avete già sentito qualche ditta per far ricostruire il palco?“.

Post Instagram di Junior Cally

Anche Riki, volto noto di Amici, ha scelto Instagram per condividere il pre-Sanremo con i suoi follower (dopo la notizia del rischio squalifica e la decisione dell’organizzazione del Festival). Il cantante si prepara a festeggiare il compleanno con la sua prima volta su palco di Sanremo 2020.

Post Instagram di Riki

