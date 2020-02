Arisa, giovane cantante italiana diventata celebre con il brano Sincerità, ha sempre avuto un ottimo rapporto social con i suoi fan. Con loro ha condiviso sconfitte, come l’ultima a Il Cantante Mascherato, vittorie, e cambi di look, critiche ed elogi. Con uno scatto degli ultimi giorni, ha voluto mostrare ai suoi seguaci com’era da giovane, ai tempi della scuola, insieme ad alcuni compagni di classe.

Arisa: “Da grande voglio diventare quella ragazzina“

“Da grande voglio diventare quella ragazzina con la maglia rossa e voglio tenermi strette le mie amiche”, scrive Arisa sotto la foto.

Esteticamente, la somiglianza è veramente forte. Insomma, per farla breve, la riconoscereste immediatamente in mezzo agli altri compagni di scuola. Si tratta, infatti, del classico scatto di fine anno, in posa insieme a tutta la classe.

Un dolcissimo ritratto adolescenziale, che ha ricevuto una pioggia di like e commenti da parte dei followers. Non è l’unica vip sui social a decidere di condividere vecchi ricordi. A molti piace mostrare un aspetto di sé lontano nel tempo, come ha dimostrato Belén Rodriguez con la foto da bambina.

Arisa, il successo di Sincerità

L’abbiamo incontrata per la prima volta nel 2009, quando Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, al Festival di Sanremo portava a casa la vittoria nella categoria Giovani, con il brano Sincerità.

Un vero tormentone, che fa canticchiare ancora oggi quando passa in radio, a distanza di 10 anni. Il pubblico ama di lei anche la sua personalità, che in quell’occasione ha esaltato perfettamente con il suo modo di vestire e presentarsi sul palco.

Grossi occhiali, capelli corti, abbigliamento eccentrico, un connubio che non passa inosservato. Così come il nome con cui la conosciamo tutti, Arisa, in realtà l’acronimo delle iniziali dei nomi dei suoi familiari: Antonio (il papà), Rosalba (lei), Isabella (la sorella), Sabrina (l’altra sorella), Assunta (la mamma).

La passione per la musica la accompagna sin da giovane. A soli 4 anni si esibiva già in un concorso canoro e dal 1998 comincia a collezionare i primi premi, fino all’apice raggiunto sull’Ariston.

