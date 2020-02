La prima serata del 70° Festival di Sanremo è andata: enorme successo di share (oltre il 50%) e tanti momenti che già entreranno tra le cose da ricordare di questa edizione. Questa sera si esibiranno gli altri 12 big in gara, tra cui il tanto contestato Junior Cally e l’ex vincitore Francesco Gabbani. Oltre a loro, tanti super ospiti.

I risultati della prima serata

Dopo il primo round, Sanremo conta già i primi vincitori e qualche ferito: ne esce benissimo Rula Jebreal grazie al suo potente monologo, meno efficace invece quello di Diletta Leotta.

Tra le Nuove Proposte avanzano alla semifinale Tecla e Leo Gassmann, tra i Big spiccano invece Le Vibrazioni, Elodie e Diodato.

Questa sera andrà invece in scena il secondo atto: sentiremo le altre 4 Nuove Proposte e le ultime 12 canzoni in gara a Sanremo 2020.

Il programma di mercoledì 5 febbraio

Ecco allora che tutto è pronto per uno dei momenti più attesi: questa sera si esibirà Junior Cally, il rapper aspramente criticato per alcuni suoi testi. Che accoglienza gli riserverà l’Ariston? Oltre a lui, tra i più attesi c’è anche l’ex vincitore Francesco Gabbani, Piero Pelù, Elettra Lamborghini e Tosca.

Chiudono il gruppone della seconda serata il figlio di Paolo Jannacci (figlio di Enzo), Enrico Nigiotti, Giordana Angi, Levante, Michele Zarrillo, il rapper Rancore e il gruppo Pinguini Tattici Nucleari.

Si giocano un posto alle semifinali invece altri 4 giovani delle Nuove Proposte: sul palco saliranno Fasma, Marco Sentieri, Matteo Faustini e il duo composto da Gabriella Martinelli e Lula.

I super ospiti della seconda serata

Oltre alla gara, c’è tanta attesa anche per gli altri super ospiti radunati da Amadeus.

Torneranno Tiziano Ferro, che ieri sera si è commosso cantando un brano di Mia Martini, e ovviamente Fiorello. Il cantante inoltre si esibirà in un duetto assieme a Massimo Ranieri, tra i super ospiti della serata. Trepidazione anche per il ritorno di Zucchero Fornaciari, così come per Gigi D’Alessio. Evento speciale anche la reunion dei Ricchi e Poveri con la formazione originale, 50 anni dopo “La prima cosa bella” e i tradimenti che li avevano divisi. Tra i momenti più speciali, ci sarà anche l’esibizione di Paolo Palumbo, cantante affetto da SLA.

Infine, a dare il cambio a Diletta Leotta e Rula Jebreal ci penseranno le giornaliste Laura Chimenti, Emma D’Aquino e l’icona italiana Sabrina Salerno. Tutto pronto quindi per un’altra grande serata di musica.

