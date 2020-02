A quanto pare Viceversa di Francesco Gabbani sembra essere una delle favorite di questo Sanremo 2020. Il cantante, che ha già vinto il Festival sia nella categoria nuove proposte che in quella big, è stato premiato dalla giuria demoscopica, che lo ha piazzato in cima alla classifica provvisoria. Una posizione che lo sorprende, lui stesso ad inizio gennaio disse: “Non vado per vincere“.

Ora è tutto nelle mani di giornalisti e sala stampa, che esprimeranno la loro preferenza questa sera. Ma intanto Gabbani si gode il momento, scoprendosi sorpreso dal risultato.

Francesco Gabbani spiega Viceversa

Per la prima volta Francesco Gabbani abbandona lo stile e i temi a cui ci aveva abituati sul palco di Sanremo e ci mostra un suo lato artistico molto più intimista.

.

“La performance è molto spontanea” spiega il cantante, paragonandola con quella del 2017. “Mentre con ‘Occidentali’s Karma’ c’era tutta una coreografia, con la scimmia, qui è tutto naturale e spontaneo“. Parla di amore, di complicità, di quotidianità e piccole cose, il suo brano Viceversa. Un testo che ha fatto subito breccia e un motivetto fischiettato che si ficca in testa, si sono rivelati però una formula vincente.

La sorpresa in classifica.

Eppure Gabbani quest’anno a Sanremo ci era venuto senza troppe aspettative. “Questo gradimento arriva come una sorpresa” ha dichiarato ad Adkronos. “Il mio tornare al festival era ‘disilluso’ perché lo sfizio di vincerlo me lo sono già tolto. Il mio scopo era tornare qua per proporre un altro mio modo di fare musica e sicuramente con ‘Viceversa’ mostro il mio lato più intimista ed emozionale. Quindi pensare che la mia autenticità abbia provocato una reazione di ritorno positiva mi rende molto soddisfatto“.

E se dovesse capitare di rivincere? (Gabbani si aggiudicò il primo posto tra i giovani con Amen nel 2016 e il primo tra i big con Occidentali’s Karma nel 2017) “Lo accetterò” dice Francesco. “Entrerei nel Guinness dei Primati, ma io è come se avessi già vinto“. Infine esprime il suo apprezzamento per gli altri concorrenti in gara, anche se ad averlo colpito in modo particolare è il brano Sincero, di Bugo e Morgan.