Tra nuove dinamiche all’interno della casa, baci passionali e litigi di coppia, la penna di The Social Post è pronta a segnare i voti sul registro della decima puntata del Grande Fratello Vip.

Sufficienti in condotta: i concorrenti che hanno meritato un bel voto

CLIZIA INCORVAIA 8 – Aleggia il fantasma di Francesco Sarcina, da Sanremo il frontman de Le Vibrazioni entra nella casa del GF attraverso il testo del brano presentato al Festival. La canzone, intitolata Dov’è? è, secondo le dichiarazioni di Sarcina, il riassunto di un vissuto intenso e personale, la canzone parla infatti della ricerca di una felicità ormai perduta.

“La felicità devi trovarla dentro te stesso, Francesco Sarcina è una persona estremamente sofferente”, commenta Clizia. Ad oggi, per lei la gioia è aver ritrovato se stessa. Consiglia a Sarcina di “Liberarsi dalle sovrastrutture, dal suo metapersonaggio”. Poi prosegue sul loro amore: “Mi aveva uccisa come donna, come femmina, come tutto, sono riuscita a leccarmi le ferite e a rinascere dalle ceneri”. Non si sa dove sia finita la gioia di Francesco Sarcina, al momento quella di Clizia sembra essersi accasata tra le braccia di Paolo Ciavarro.





PAOLO CIAVARRO 8 – “Mi sveglio felice e ci penso”. Il suo sguardo parla chiaro, lo sostengono anche gli amici Patrick Ray e Andrea Montovoli: il cuore di Ciavarro sembra folgorato dagli occhi di Clizia. E bacio fu. “Sono felice e un po’ imbarazzato”, commenta Paolo in confessionale con una dolcezza d’altri tempi. Paolo e Clizia si dicono entrambi felici e liberi di lasciarsi andare alle emozioni e, come dice Montovoli, “Se son rose fioriranno”, i presupposti sembrano esserci tutti.



BARBARA ALBERTI 7 – Elegante nel litigare e nel far pace.

In settimana si scontra con Adriana Volpe in merito alla questione della nomination che ha portato all’eliminazione di Rita Rusic. Subito dopo la discussione, Barbara Alberti non si fida della sincerità dell’abbraccio dell’inquilina Adriana Volpe. Nei giorni seguenti Barbara riflette sul litigio con la Volpe e ne tira le somme, è contenta della pace fatta con Adriana, ma al contempo si ritiene delusa dall’insinuazione di Licia Nunez, secondo cui la scelta di far pace con Adriana sia stata una mossa per non rimanere isolata.

Anche in quest’occasione Barbara si è dimostrata una donna razionale che sa rimediare ai rari impulsi di irrazionalità.

Insufficienti: i gieffini che non sono riusciti a raggiungere la sufficienza

ADRIANA VOLPE 5/6 – Definita da Barbara Alberti “Una donna senza scrupoli” a causa delle presunte strategie che hanno portato all’eliminazione di Rita Rusic, Adriana Volpe si schiera sempre dalla parte delle donne, ma con la maggior parte delle inquiline litiga settimanalmente. Durante la discussione con la Alberti, Adriana si difende: “Odio, cattiveria non mi appartengono”. In un momento successivo riflette sul perché passi questa immagine di sé e va a cercare un chiarimento con Barbara Alberti. Durante la puntata, al momento del verdetto del televoto, Adriana dichiara che forse sia giunta l’ora di abbandonare la casa, un commento inaspettato da una lottatrice del suo calibro.



LICIA NUNEZ 5.5 – Non passa inosservato il fatto che Licia preferisca rivolgersi al confessionale al posto di andare a cercare un confronto diretto con gli interessati. Riporta in puntata alcune confessioni di Adriana a Paola: “Mi gioco la mia vita privata in un’altra puntata solo se questa sera resto al Grande Fratello”. “Si parlava di eventuali sorprese – spiega Adriana Volpe – Ci sono persone in questa casa che nella difficoltà cercano una soluzione, persone che quando le cose si sono chiarite hanno tutto il piacere di riaprirle e dire che la situazione è nebulosa”. Pupo consiglia a Licia di andare a cercare un confronto con Adriana Volpe, al posto di sfogarsi in confessionale, non avendolo fatto prima, voto insufficiente.



PAGO E SERENA 4 – Anche questa settimana impensabile esimersi da una votazione di coppia. Entra in casa Pedro, fratello di Pago, che vuole dire la sua su questo amore. Pedro consiglia a Pago di risolvere le questioni con Serena fuori dalla casa e di godersi il percorso all’interno del programma. Pago però se vuole vivere la sua storia immediatamente, vede Serena sincera come mai e il passato è ormai alle spalle. Il fratello è deluso da Serena: “Gli ha fatto un male incredibile, non ci ha mai dato una giustificazione, la sua presenza vincola il percorso di Pago”, afferma Pedro. Emergono dei like di Serena alle foto del tentatore di Temptation Island,“Alessandro è un amico”, si giustifica Serena, ma la risposta di Pago, seppur laconica, la dice lunga: “Non mi piace”. Il lungo silenzio di Pago e Serena dopo il confronto viene interrotto da Alfonso Signorini ed ecco che la coppia torna a discutere dalla spiaggia di Temptation alle mura del Grande Fratello.