Più che canzoni indimenticabili, questo Festival di Sanremo ci ha regalato un momento destinato a fare la storia della kermesse. Per la prima volta sono stati squalificati dei cantanti in gara, addirittura per abbandono del palco (oltre che per la modifica del testo). Sul caso Morgan e Bugo i diretti interessati continuano a rimbalzare accuse e responsabilità. Ora parla anche la madre di Marco Castoldi.

Il caso Morgan e Bugo divide l’opinione pubblica

Nel caso qualcuno fosse stato in una grotta su Marte negli ultimi giorni, ecco un rapido riepilogo dei fatti: durante la penultima serata di Sanremo, Bugo abbandona il palco perché Morgan ha cambiato il testo della canzone apposta per attaccarlo.

È emerso un video del dietro le quinte in cui i 2 si insultano prima di salire sul palco.

Morgan attacca l’entourage di Bugo, questo replica criticando l’atteggiamento del cantante dei BluVertigo. L’opinione pubblica è divisa sulle responsabilità, ma una lancia per Morgan è spezzata dalla madre Luciana.

La difesa della madre di Morgan

Nella puntata di ieri di Vieni da Me si è a lungo discusso del caso Morgan e Bugo: ospite in studio c’era Simone Bertolotti, direttore d’orchestra e co-autore del brano “Sincero”, in gara a Sanremo.



Negli ultimi secondi di trasmissione, però, è intervenuta la madre Luciana Colnaghi: “Da mamma volevo presentare una difesa per mio figlio. Lui ha dedicato la sua vita alla musica” dice con voce rotta per l’emozione.

Poi prosegue: “Se ha fatto degli errori, li ha fatti perché è stato in condizione di farli“. Svela poi di non essere riuscita ancora a parlare con lui, ma è certa di una cosa: “È un buono, ama talmente tanto la musica che straborda per questo“.

L’aneddoto sull’esame di pianoforte

Nella sua difesa al figlio, Luciana Colnaghi ha anche offerto un curioso aneddoto, per provare a spiegare la passione genuina per la musica e anche il suo animo ribelle. “Ha studiato musica classica fino all’ottavo di pianoforte – dice la madre di Morgan – Ma non ha dato l’esame perché è biricchino“.

Caterina Balivo l’ha invitata in trasmissione e se dovesse accettare, allora avremo un nuovo capitolo sulla questione Morgan e Bugo, che ha praticamente oscurato la vittoria di Diodato e qualsiasi altra cosa del Festival.

