Non si tratta di un risultato ancora ufficiale, per ora, ma da Sky TG24 arriva la notizia secondo cui, con il totale di 165 voti favorevoli, è stato dato l’ok in Senato al processo nei confronti di Matteo Salvini per il caso Gregoretti.

Stasera la conferma ufficiale

Si attende nel breve termine che la decisione venga confermata e resa ufficiale. Lo scrutinio terminerà alle 19 di stasera, di modo da dare a tutti la possibilità di partecipare al voto.

Salvini in aula: “Sono convinto che alla fine sarà archiviazione”