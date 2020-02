Pupo rischia di fare il bis, e stavolta non si parla di una canzone in uno dei suoi show. Il cantante potrebbe saltare nuovamente l’appuntamento con il GF Vip in cui è impegnato come opinionista. Dopo l’assenza di venerdì scorso, per la speciale puntata di San Valentino, Pupo rischia di non esserci nemmeno per il nuovo appuntamento di questa sera. E tutto per colpa di un passeggero nel suo aereo…

“Spero di arrivare in tempo”

Sui suoi social, Pupo (al secolo Enzo Ghinazzi) ha scritto: “Un passeggero molto indisciplinato, ha costretto il volo AZ 608 in servizio da Roma a New York ad un atterraggio di emergenza a Londra.

A causa di questo ‘squilibrato’, il mio volo di ritorno da New York a Roma AZ 609 subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip”. Gravi ritardi, quindi, per il cantante che adesso – tra lui e la nuova puntata del reality, ha di mezzo l’oceano Atlantico.

Tutta “colpa” di New York

L’assenza di Pupo della settimana scorsa era dovuta proprio ad un evento newyorchese. Venerdì si sono celebrati, addirittura nella Grande Mela dove è presenta una enorme e nostalgica comunità di italiani, i quarant’anni di Su di noi, mega hit di Ghinazzi che, esordendo dal Festival di Sanremo 1980, segnò per sempre la sua carriera.

Al suo posto, nella poltrona accanto a Wanda Nara, un cartonato. Si rischia il bis? C’è da dire che l’assenza di Pupo si è fatta sentire. Le sue frecciatine e i battibecchi con Signorini hanno creato almeno un minimo di dinamica in un’edizione tendenzialmente piatta.

Questa, tra l’altro, potrebbe essere l’ultima settimana con il doppio appuntamento targato GF Vip.

Da venerdì prossimo debutterà il serale di Amici che costringerà il reality con Signorini a uno spostamento o – ipotesi più quotata – a una riprogrammazione di una sola puntata a settimana.