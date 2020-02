Sarà incentrata su casi di sparizione di minori la nuova puntata di Chi l’ha visto? in onda stasera, mercoledì 19 febbraio, su Rai 3. Federica Sciarelli, come sempre alla conduzione del programma, ripercorrerà gli eventi di due casi che hanno scosso l’opinione pubblica italiana: la scomparsa delle gemelline Schepp, avvenuta nel 2011, e il rapimento di Mauro Romano, nel lontano 1977.

L’appello della mamma delle gemelline Schepp

La prima serata di Rai 3 darà spazio al toccante appello di Irina Lucidi, mamma delle gemelline Schepp. Dai microfoni di Chi l’ha visto?, la donna si rivolgerà direttamente ad Alessia e Livia, le figlie scomparse a 6 anni dopo esser state portate via dal padre, Matthias Schepp.

Adducendo una breve vacanza come pretesto, l’ex marito di Irina partì con le due gemelline dalla loro casa a Saint Sulpice; ma, in quell’angolo della Svizzera, non fece più ritorno. Le tracce di Schepp si confondono tra spostamenti in Costa Azzurra e Corsica, fino a un fatto drammaticamente certo: l’uomo si suicidò gettandosi sotto un treno a Cerignola, nel foggiano.

Le speranze di Irina Lucidi

Nessun segno invece delle due gemelline: da allora, Irina non si dà pace e continua a cercarle, nella speranza che siano vive.

Proprio a Chi l’ha visto? nel 2014 una segnalazione anonima aveva rivelato che le gemelline si trovavano in Canada, in due diverse città. Stasera Irina lancerà un nuovo appello alle figlie, che oggi dovrebbero avere 15 anni. La donna posta periodicamente sui social e sul sito della fondazione Missing Children Switzerland le foto age progresses di Alessia e Livia, che mostrano quale sarebbe il loro aspetto oggi.

Caso Mauro Romano, gli aggiornamenti a Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli affronterà poi il caso del rapimento di Mauro Romano, avvenuto a Racale nel 1977 e che proprio nelle ultime settimane è giunto a una svolta insperata. A 43 anni dalla scomparsa del bambino di 6 anni, martedì 11 febbraio i carabinieri hanno arrestato un 70enne di Taviano, paese vicino a Racale. L’uomo è accusato di violenza su minori e abusi non solo a danno del piccolo Mauro, ma anche di numerosi altri ragazzini. Si ipotizza che l’uomo avvicinasse le vittime con piccoli regali, per poi abusare di loro in un casolare nelle campagne di Taviano.

Mentre le indagini proseguono, si attendono gli esiti della perizia legale che stabilirà se le ossa ritrovate sul fondo di un pozzo nei pressi di Taviano siano proprio di Mauro Romano, come si sospetta.