Lo aveva promesso durante la sua ospitata a Live – Non è la d’Urso, dove Morgan ha parlato diffusamente di quanto accaduto a Sanremo con Bugo. Il cantante aveva inoltre dichiarato che avrebbe messo all’asta il foglio con la canzone modificata, diventata ormai un tormentone a parte. Morgan è stato di parola e ora il foglio è acquistabile su e-Bay.

Morgan: in vendita il foglio originale di Sanremo

Il cantante che ha destato scandalo durante il Festival della canzone italiana ha diviso l’opinione pubblica. Nei programmi di Barbara d’Urso, il cantante ha spiegato il suo gesto e mostrato il foglio originale della canzone contro Bugo.

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza…“, parole che ormai sono arrivate alle orecchie di tutti, messe nero su bianco sul foglio che Morgan ha messo in vendita sul sito di e-commerce.

“Come promesso in diretta a Live #noneladurso, Morgan ha messo all’asta il foglio originale di Sanremo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza“, ha scritto in un post sulla pagina Facebook. In allegato il link all’asta, dove il famigerato foglio ha già superato il valore di 3mila euro, raccogliendo un centinaio di offerte.

Con Bugo ai ferri corti

L’ex frontman dei Bluvertigo a Live ha lanciato anche un appello a Bugo, dicendogli di essere disposto alla pace se lui chiede scusa a Sergio Endrigo. Il cantautore ha risposto declinando l’offerta di Morgan, e con parole tutt’altro che conciliatorie.

Quanto accaduto a Sanremo d’altronde è stata una bomba, con la squalifica senza precedenti dei due cantanti, di cui uno ha cambiato una canzone durante l’esibizione e l’altro ha abbandonato il palco.

Almeno con la famiglia è tornato il sereno

Se dal punto di vista professionale Morgan è isolato, come certifica l’ultimo rifiuto di Boss Dom, almeno la famiglia rimane unita. La crisi sanremese è riuscita almeno a riunire il cantante con la madre e la sorella, dopo anni di silenzio. Anche qui, la reunion si è consumata da Barbara d’Urso, intenzionata a dare voce al cantante in crisi.