La squalifica di Salvo Veneziano al GF Vip 2020 porta con sé uno strascico di rivelazioni dal sapore scottante, dispensate dall’ex gieffino in alcune pillole social piuttosto pungenti. Dopo l’affondo sul ritiro di Barbara Alberti da l reality, Veneziano torna a far parlare di sé con un video lanciato su Facebook in cui accusa il programma di avergli ‘sequestrato’ una maglietta.

GF Vip: l’accusa di Salvo Veneziano

Salvo Veneziano torna a tuonare sui social e se la prende contro il Grande Fratello Vip per il presunto sequestro di una t-shirt dedicata a Pietro Taricone.

A detta dell’ex gieffino, non gli sarebbe stato concesso di portarla tra le mura della Casa più spiata d’Italia perché ritenuta motivo di potenziale condizionamento del pubblico a suo favore.

In un video, diffuso sul suo profilo Facebook, il pizzaiolo siciliano ha mostrato la maglietta della discordia: “Dobbiamo sequestrarla perché può condizionare il pubblico a tuo favore, testuali parole… PS non è una maglia che può fare la differenza. La differenza era portare lui con me dentro la casa… A differenza vostra che nel ventennale non c’è stato un minimo accenno a PIETRO…“

Post di Salvo Veneziano su Facebook

Dalla squalifica ai veleni sul reality

La sonora squalifica di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip 2020, all’esito del terremoto scatenato dalle frasi pronunciate sulla concorrente Elisa De Panicis, è un capitolo i cui spigoli sembrano lontani dal poter essere limati e ammorbiditi.

L’ex gieffino aveva chiesto scusa per le offese alla coinquilina, ma evidentemente il livido tappeto steso intorno alla vicenda non accenna a consumarsi.

Proprio il presunto mancato ricordo di Pietro Taricone nel reality sarebbe stato motivo di grande rabbia per il pizzaiolo, che avrebbe voluto portare il nome dell’amico, scomparso tragicamente nel 2010, all’interno della Casa più spiata d’Italia dove tutto era iniziato.

L’inizio della sua avventura nell’attuale edizione del format è stato sigillato dalla dedica rivolta alla madre del compianto protagonista della prima edizione, e l’ultimo retroscena svelato è destinato a fare parecchio rumore.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip

Tapiro a Salvo Veneziano dopo la squalifica dal GF Vip 2020

Salvo Veneziano: le parole della moglie dopo la squalifica

*immagine in alto: fonte/Instagram Salvo Veneziano, dimensioni modificate