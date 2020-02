Fanno discutere le considerazioni di Patrick Pugliesi su alcuni dei suoi coinquilini. Nel corso di una lunga chiacchierata notturna con Adriana Volpe, l’highlander ha detto la sua in particolare su Michele Cucuzza e Rita Rusic.

Dichiarazioni al vetriolo che lasciano interdetta anche la sua interlocutrice, ovvero la Volpe. Parole che sicuro avranno una certa risonanza a ridosso della prossima diretta.

Patrick su Cucuzza e la Rusic

Certamente Patrick è uno di quei concorrenti la cui presenza fa la differenza in un reality: personalità forte, che ragiona fuori dagli schemi, coinvolgente e sempre pronto ad organizzare scherzi memorabili e a relazionarsi con gli altri in maniera originale.

Non c’è che dire, nell’ambito di una trasmissione come il Grande Fratello Vip ogni sua mossa può essere determinante. Lo stesso dinamismo Pugliese lo cerca nei suoi coinquilini, così quando lo riscontra sente l’esigenza di segnarlo.

È proprio questo che il gieffino “condanna” ai 2 concorrenti Michele Cucuzza e Rita Rusic. “Cucuzza era meglio che non partecipava proprio per stare 3 settimane dentro per non fare alla fine niente” ha detto Pugliese. “Se devi vivere il Grande Fratello Vip così stai a casa a mio avviso…“.

Mentre quanto alla presenza dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori la definisce addirittura impalpabile. Sicuramente la Volpe rimane molto colpita da queste considerazioni, specie quelle su Cucuzza, con cui Adriana ha instaurato un buon rapporto di stima.

Patrick ringrazia Adriana Volpe

Tutt’altro pensiero invece ha maturato su l’amica Adriana Volpe. Anzi, Pugliese addirittura la ringrazia della sua compagnia. “Grazie Adriana per questa bellissima conversazione. Sono felice ed onorato di aver avuto l’opportunità di conoscerti…“.

Una stima che la conduttrice ricambia pienamente.

“Tu per me qui dentro sei un grandissimo punto di riferimento…“. Una cosa è sicura, tra loro c’è una gran bella intesa.