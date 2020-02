Sono passate più di 2 settimane dalla fine di Sanremo. Il clamore mediatico è interamente dominato dall’emergenza medica, ma sul fronte musicale è interessante notare quali siano le tendenze e i brani più ascoltati di Sanremo, dopo la vittoria di Diodato. Nella top 5, c’è anche una notevole sorpresa.

La classifica dei brani più venduti dopo Sanremo

A dominare la classifica dei brani più venduti su iTunes dopo la fine di Sanremo, non deve stupire, c’è il secondo classificato: Francesco Gabbani con Viceversa. Non stupisce particolarmente perché il 2 volte vincitore del Festival (prima come Nuova Proposta, quindi nella categoria dei big) è arrivato primo nel televoto finale, a conferma della grande presa che ha sul pubblico, ora confermata anche dalle vendite del brano.



Subito dietro però si piazza il vero vincitore del 70° Festival, Diodato: il suo brano Fai Rumore è al terzo posto su iTunes, dietro Gabbani e Ghali (non in gara).

Confermato il podio di Sanremo, poi la sorpresa

A parte l’inversione di Francesco Gabbani con Diodato, nella classifica dei brani più venduti c’è l’effettivo terzo classificato a Sanremo: si parla ovviamente di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha portato allegria e freschezza al podio, sulla falsa riga degli Stato Sociale lo scorso anno.



A questo punto arriva la vera sorpresa: il quarto brano più venduto di Sanremo è… Musica (e il resto scompare) di Elettra Lamborghini. La giovane figlia di uno dei marchi italiani sinonimo di lusso è arrivata 21esima al Festival, ma il suo brano è schizzato comunque nella Top 5 dei più venduti su iTunes.

Chi chiude la Top 5 e la classifica degli album

Per finire la rassegna della Top 5, su Itunes troviamo Me ne frego di Achille Lauro, vero mattatore del Festival grazie ai suoi incredibili look di scena.

IL suo brano è solo decimo però nella classifica generale, seguito poi dai vari Le Vibrazioni, Levante, Piero Pelù, Elodie e via dicendo.

Se guardiamo alla classifica degli album più venduti ad oggi, 25 febbraio, invece cambia tutto: tra i concorrenti di Sanremo a vendere di più è Piero Pelù con l’album Pugili Fragili, seguito ovviamente da Viceversa di Gabbani. Strano ma vero, per trovare il terzo album di Sanremo bisogna arrivare alla 19esima posizione, dove troviamo Enrico Nigiotti.

I più ascoltati su Spotify

Classifica a parte è quella offerta dal popolare streaming player Spotify. Qui i brani non vengono acquistati uno per uno, ma si paga un abbonamento con cui si accede alla libreria. Ebbene, la classifica di Sanremo qui è radicalmente cambiata.

Ad oggi in testa ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, al quarto posto generale di una classifica dominata nei primi tre posti da Ghali. Quindi in fila: Diodato, Fasma, Elettra Lamborghini e solo nono Francesco Gabbani, l’ultimo “sanremese” nella Top 10 di Spotify.

