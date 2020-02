Clizia Incorvaia torna a far parlare di sé dopo la squalifica ricevuta lunedì al Grande Fratello Vip per aver pronunciato frasi gravissime e inaccettabili contro il concorrente Andrea Denver.

La modella siciliana, a seguito della nomination ricevuta da Denver, aveva ripetuto più volte al compagno di avventura: “Pentito, sei un Buscetta.. io con i pentiti non ci parlo”. Parole forti che hanno scatenato polemiche e indignazione da parte del pubblico, sul web e, persino, da parte degli sponsor.

L’intervento dello staff di Clizia Incorvaia

A difendere Clizia al di fuori ci ha pensato lo staff della modella che era intervenuto sulla questione e, tramite un comunicato, aveva voluto sottolineare che la modella ha commesso un errore ma anche che ci sia stato nei suoi confronti un “accanimento”, peggiorando, così, la già delicata situazione della Incorvaia.

C’è da dire, però, che ci sono anche diverse persone che sostengono Clizia e che non hanno perso occasione per farle sentire la loro vicinanza.

I messaggi di sostegno a Clizia Incorvaia

Clizia è tornata a gestire personalmente il suo account Instagram e non ha perso occasione per sottolineare anche il sostegno di moltissimi suoi fan. La Incorvaia ha postato tutti i messaggi e i video positivi che arrivano da chi la sostiene ed in particolare ha evidenziato i messaggi che chiedono il suo ritorno nella casa o quelli che chiedono una sorpresa al fidanzato Paolo Ciavarro.

La dedica a Paolo Ciavarro

Ed è proprio dalla storia con Paolo Ciavarro che Clizia riparte. La modella si mostra a Fregene con una birra, l’appuntamento che Paolo le aveva chiesto durante la permanenza in casa. In uno scatto la Incorvaia si mostra sulla spiaggia e accompagna la foto con una dedica al futuro fidanzato: ” Ti aspetto qui. Torna vincitore“.

Il post pubblicato su Instagram da Clizia Incorvaia

Ci sarà davvero questo appuntamento fuori dalla Casa? Aspettiamo l’uscita di Paolo per scoprirlo.

