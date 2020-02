Sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici è stata diffusa la lettera-denuncia di due dottoresse di medicina generale in quarantena nell’area focolaio del Coronavirus in Lombardia. Si tratta di una missiva in cui si lancia l’allarme sulla situazione di scarsa assistenza che si registrerebbe in merito alla gestione dell’emergenza e dei malati.

La lettera di denuncia dei medici in quarantena

La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) ha diffuso la lettera di denuncia di due medici in quarantena per Coronavirus nella zona rossa lombarda. Nella missiva un drammatico resoconto sulla gestione dell’emergenza: nella zona in cui operano, tutti i 4 medici di base sarebbero in isolamento a casa o ricoverati, e le persone ammalate non sarebbero seguite come necessario.

“Siamo due colleghe di un paese all’epicentro dell’epidemia. Siamo in quarantena da venerdì. Per senso di responsabilità abbiamo deciso di non muoverci dall’ambulatorio per poter rispondere alle centinaia di chiamate che da venerdì e soprattutto sabato e domenica hanno affollato i nostri telefoni, per alleggerire il gravoso lavoro degli altri operatori“. Inizia così la lettera delle due dottoresse, che si addentra in alcuni aspetti della gestione della crisi con alcuni dati.

“Tutti i pazienti che abbiamo visitato a domicilio dal 10 febbraio per patologie respiratorie sono risultati positivi al Coronavirus. Personalmente 7! E 6 la mia collega. Due di questi sono già morti e 6 di cui abbiamo notizia sono in rianimazione. Quindi niente allarmismi ma neanche stupide rassicurazioni! altrimenti perché il presidente Fontana interrompe una riunione per un positivo! Da quando in qua si interrompono le riunioni per un’influenza!“.

“Un solo medico per un bacino di 6mila abitanti”

Le due dottoresse avrebbero segnalato la situazione, ma non sarebbe cambiato molto: per due paesi della zona rossa sarebbe stato assegnato un solo medico di base, “con due mascherine in dotazione“, scrivono ancora nella loro lettera. Per un bacino di 6mila abitanti, secondo la denuncia, in sostituzione dei medici di famiglia in quarantena ne sarebbe stato inviato soltanto uno e senza la sufficiente dotazione di sicurezza.

“Il collega mandato, nonostante i cartelli, ieri si è trovato in ambulatorio un paziente febbrile e dispnoico, come poteva non visitarlo. È sceso il 112 adeguatamente protetto, lui con la sua unica mascherina si è dovuto pulire la sala d’attesa“.

Una delle due dottoresse ha scritto che la collega sarebbe stata sottoposta a tampone il 23 febbraio scorso, e da allora attenderebbe l’esito. Poi l’allarme sui pazienti: “Abbiamo pazienti con polmoniti da Coronavirus accertati lasciati a domicilio perché non gravi, ma devono essere visitati. Anziani malati, oncologici a domicilio a cui hanno annullato tutte le visite e si sentono abbandonati“.

Le ricette sono fatte da remoto e tutto il personale della farmacia sarebbe in quarantena: “Le titolari forniscono un paziente per volta dalla finestra con code chilometriche“.

