Sanremo è finito ma l’energia di Elettra Lamborghini mostrata sul palco dell’Ariston sta ancora facendo parlare il grande pubblico. La giovane ereditiera è il frutto dell’amore tra Tonino, nipote del noto Ferruccio Lamborghini, e Luisa. La cantante non ha veli e condivide la sua vita privata con i suoi followers. In più occasioni ha parlato della sua famiglia e di sua mamma, descrivendola come una donna molto riservata.

La “twerking queen”, idolo di grandi e piccini

Seppur eccentrica, la “twerking queen”, divenuta un idolo nazionale, ammirato da grandi e piccini (una prova sono le interminabili file ai suoi firma copie in giro per l’Italia) si ritene una ragazza all’antica e mette la famiglia sempre al primo posto. Elettra condivide con i suoi fan la sua storia d’amore con il futuro marito Afrojack, dj e producer musicale olandese. Ha infatti rivelato tutti i dettagli della proposta di matrimonio ricevuta che, come ha detto la stessa Elettra, è stata “normalissima“.

La mamma di Elettra: “Sono una mamma, so fare tutto“

La giovane cantante ha parlato in più occasioni di sua mamma e del bel rapporto che le lega. Luisa Peterlongo, su Instagram nota come “peterlambo“, ha scelto per la sua breve descrizione social delle semplici parole, ma colme di significato: “Sono una mamma, so fare tutto“. È una donna molto riservata, come sostiene la stessa cantante, ed infatti il grande pubblico non sa molto sul suo conto.

Il suo profilo Instagram è un vero e proprio album di famiglia: si possono sfogliare le foto dei suoi 5 figli, Ferruccio,Ginevra, Lucrezia, Elettra e Flaminia, e dei 2 cagnolini ai quali è molto affezionata. Inoltre, condivide con i suoi numerosissimi followers, per la precisione più di 7mila, anche la sua passione per i fiori che esprime con la realizzazione di stupendi bouquet.

Elettra parla del rapporto con i genitori

Nel corso di un’intervista rilasciata a Mara Venier durante il programma Domenica In , Elettra ha parlato anche del rapporto con suo padre, descrivendolo come un uomo dalla “modalità vecchio stampo” e ha rivelato delle dolci considerazioni su sua mamma, aggiungendo: “Con mamma ho un bel rapporto ed è una bellissima ragazza. Ho sempre voluto proteggere lei e la famiglia“.

