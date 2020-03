Una maestra di Arezzo sarebbe risultata positiva al Coronavirus, e per 112 bambini sarebbe scattata la misura precauzionale dell’isolamento domiciliare. Lo rivela Adnkronos, secondo cui la notizia sarebbe stata confermata nella serata del 5 marzo scorso dalla Regione Toscana.

Maestra positiva al Coronavirus

Un’insegnante elementare di Arezzo sarebbe risultata positiva al test sul nuovo Coronavirus, e 112 alunni sarebbero in isolamento domiciliare. Le condizioni della donna, secondo quanto si apprende da Adnkronos, sarebbero stabili e la conferma della notizia sarebbe arrivata dalla Regione Toscana.

L’esito del test sulla maestra sarebbe stato reso noto al preside dell’istituto in cui lavora e, nella serata del 5 marzo scorso, il sindaco Alessandro Ghinelli avrebbe annunciato il provvedimento di quarantena per i bambini. Anche la donna si troverebbe in quarantena presso il proprio domicilio.

I dati italiani

La situazione italiana sul fronte dell’emergenza Coronavirus viene fotografata con numeri ufficiali nel quotidiano aggiornamento delle ore 18 dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

In conferenza stampa i dati aggiornati sul bilancio dell’epidemia al 5 marzo, inseriti nel consueto bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile: “Al momento 3.296 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 3.858 i casi totali. Sono 414 le persone guarite. I deceduti sono 148, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso“.

Dopo la chiusura delle scuole fino al 15 marzo prossimo, il premier Conte ha parlato ai cittadini spiegando la necessità di seguire tutte le misure disposte dal Governo per arginare la diffusione del virus. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato agli italiani con un intervento video rivolto alla nazione. L’appello è a non cedere a stati d’ansia “immotivati e spesso controproducenti“.

