Continuano i colpi di scena e le tensioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, che la prossima settimana cambierà giorno di messa in onda. Stavolta, Fernanda Lessa e Licia Nunez hanno notato delle stranezze al limite del “paranormale” che hanno impaurito molto le due concorrenti.

La teoria di Fernanda e Licia

Fernanda Lessa e Licia Nunez, protagoniste del Grande Fratello Vip, sono portatrici di una teoria: all’interno della casa ci sarebbe un campo magnetico in grado di permettere agli oggetti di muoversi da soli. A sostegno della loro tesi, un evento che si è consumato all’interno del maxi appartamento in cui si svolge la vita dei concorrenti.

Ecco le parole di Fernanda Lessa, addirittura accusata di essere una strega, a Licia: “Ti ricordi che ti ho detto che aveva bisogno di un bagno di sale nel giorno del compleanno. Sentivo una carica lì. Tu hai visto le sedie che ti sono venute addosso?”. L’attrice ha confermato: “Tutte e quattro le sedie una dopo l’altra. Io ero lì, neanche mi sono avvicinata a prendere la sedia e ‘pum’, di fila”. A quanto pare, senza che l’attrice le toccasse, le andavano addosso. Sarebbe stato proprio per questo motivo che la Lessa avrebbe deciso di dedicarsi a un bagno di sale, in modo da scacciare energie negative.

Fernanda Lessa accusata di stregoneria

L’ex modella, probabilmente, ha deciso di raccontare questo episodio per scacciare le accuse di stregoneria mosse contro di lei all’interno del reality. Lo stesso Alfonso Signorini, nell’ultima diretta, ha rimproverato Valeria Marini e Fernanda Lessa per presunti atti di superstizione verso Antonella Elia.

L’ex modella è convinta che l’attrice trasmetta energie negative: “Io credo nell’energia negativa, faccio la croce per proteggermi. Sono una persona sensibile e sento quando c’è una persona che emana energie negative. Io le assorbo”.

Tuttavia, alla fine della diretta, la Lessa si era resa conto della gravità del suo gesto, pensando alle sue figlie e temendo che facciano loro bullismo per i suoi atteggiamenti da “strega”. “Io sono stata bullizzata tutta la vita. Per questo mi piacciono i pupazzi, perché erano gli unici miei amici. Io non avevo amici quando ero piccola” ha detto Fernanda tra le lacrime.

Fernanda Lessa, la difesa del marito

A difendere Fernanda Lessa è stato il marito Luca Zocchi, che lancia pesanti accuse al GF Vip 4: “Ieri sera avete leso la dignità di un popolo, di un credo, di una persona soprattutto, che è mia moglie, passandola come una strega, una caccia alle streghe nei confronti di Fernanda”.

Poi l’uomo ha tuonato: “Mi vergognerei fossi in tutti voi” accusando la produzione di non aver fatto vedere i video di Antonella Elia. “Controllate bene i video o dobbiamo fare come il gioco di Pago? In cui cancellate i video in cui fate ste cose, che schifo!” accusa Zocchi. L’uomo alla fine ha lasciato un messaggio per la moglie: “Amore mio spero che tu stia lì dento ancora il meno possibile, per la tua dignità, per te stessa, non ti fa bene stare in posto del genere, di vipere”.



