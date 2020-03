L’emergenza Coronavirus ha portato a un importante cambio di programmazione in alcuni palinsesti televisivi. Mediaset ha sospeso alcuni format, e sono diversi i ritocchi all’agenda della messa in onda in diverse emittenti. Vediamo i programmi di oggi, martedì 10 marzo, in prima serata.

Stasera in tv: su Rai 2 Pechino Express

Per la prima serata Rai, martedì 10 marzo la rete ammiraglia propone al pubblico il film Tutto il giorno davanti, con Isabella Ragonese per la regia di Luciano Manuzzi.

Su Rai 2 appuntamento con la quinta puntata di Pechino Express 8, condotto da Costantino Della Gherardesca, con le 6 coppie rimaste in gara che si addentrano nella grande avventura in Cina. Su Rai 3 torna Bianca Berlinguer con il suo programma #Cartabianca, dedicato agli approfondimenti sui temi di attualità dall’Italia e dal mondo.

Su Mediaset Fuori dal coro e Valencia-Atalanta

Mediaset propone un nuovo appuntamento con Fuori dal coro, format di approfondimento tra politica e cronaca, condotto da Mario Giordano su Rete 4.

L’emergenza Coronavirus in Italia ha visto nuove misure tra cui lo stop allo sport, calcio compreso, ma tale sospensione non vale nel resto d’Europa. La partita di Champions League Valencia-Atalanta sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, in prima serata, a partire dalle ore 21. L’incontro è quello di ritorno degli ottavi di finale dopo il 4-1 dell’andata, e si giocherà porte chiuse nello stadio Mestalla.

La sospensione de Le Iene per un caso di Coronavirus in redazione ha imposto all’emittente un cambio di programma: questa sera, al posto della storica trasmissione di Italia 1, andrà in onda il film Tu la conosci Claudia?, con Paola Cortellesi, Aldo, Giovanni e Giacomo e per la regia di Massimo Venier.

I programmi di La7, Tv8 e Nove

Su La7 nuova puntata del format condotto da Giovanni Floris, DiMartedì, mentre su Tv8 sarà trasmesso il film di Gary Harvey Romanzo a Mitford, con Ken Tremblett e Andie MacDowell.

Nove propone il film Hercules – Il guerriero, regia di Brett Ratner con protagonisti Dwayne Johnson e John Hurt.